Piqué: que los jugadores del Inter odien su profesión durante 90 minutos

AFP 26/04/2010 - 17:53

El central del Barcelona, Gerard Piqué, animó este lunes a que el público llene el estadio Camp Nou y anime a su equipo, el miércoles en el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones de fútbol ante Inter de Milán, hasta hacer que sus jugadores "odien" su profesión.

"Me espero el mejor Camp Nou de la historia. Un Camp Nou que no se haya visto nunca, que no haya ni una silla libre y que cuando los jugadores del Inter entren en el campo, odien la profesión de futbolista durante 90 minutos", dijo Piqué en rueda de prensa.

"Lo que quiero es que el público anime al Barcelona y que haya violencia cero. Que la gente esté con nosotros y así ellos se verán solos", añadió el central "blaugrana" y de la selección española, consciente de que su equipo tiene que remontar el 3-1 adverso de la ida en Italia.

El barcelonista no oculta la dificultad del encuentro de vuelta, que considera el "partido más importante de la historia reciente del Barcelona", pero cree posible la proeza.

"Yo lo comparo al partido contra el Chelsea que perdimos 3-1 y aquí pasamos en la prórroga. Veo algo parecido, pero será muy complicado", añadió, en referencia a los cuartos de final del torneo continental de la temporada 1999-2000, cuando el Barça acabó goleando en la vuelta 5-1.

El defensa azulgrana confía en que jugar en su terreno otorgue a los catalanes cierta ventaja y declinó hacer comentarios sobre el técnico del Inter, el portugués José Mourinho.

"Una vez que empiece el partido, Mourinho está en el banquillo y nada puede hacer, porque lo jugamos once contra once", sentenció.

