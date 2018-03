Escritor Bayly se burla de Evo Morales y atribuye a pollos impotencia sexual

AFP 26/04/2010 - 21:59

El popular escritor y periodista peruano Jaime Bayly, que se define como bisexual, se burló el lunes del presidente boliviano Evo Morales, a quien reprochó no haberle advertido que comer pollo le produciría impotencia sexual.

"Debe ser verdad lo que dice Evo Morales porque yo desde niño he comido mucho pollo y se ve que por comer tanto pollo me he ido afeminando, afectando de suaves modales, amariconando sin darme cuenta", escribió Bayly en su columna semanal del diario limeño Perú21.

El periodista de la televisión peruana y colombiana señaló además que sufre de impotencia sexual a causa del pollo hinchado de hormonas femeninas, "que ha convertido mi pene en un clítoris".

"Evo Morales lo sabía -agregó- y el muy pilluelo se guardó el secreto, de haberlo sabido quizá me habría puesto a masticar hoja de coca en el colegio y ahora sería un hombre muy macho, muy tosco y muy corto de entendimiento".

Vincular el consumo de pollo con la homosexualidad le ha valido al jefe de Estado boliviano una lluvia de críticas y burlas, desde que hizo esa afirmación la semana pasada en Cochabamba durante la conferencia climática de los Pueblos.

En esa cita Morales dijo que comer pollo causa "desviaciones" sexuales en los hombres, por su contenido de hormonas femeninas.

