México formaliza amistoso con España y cuadrangular con Chile y Colombia

AFP 26/04/2010 - 23:37

La Federación Mexicana de Fútbol anunció formalmente la celebración de un partido amistoso entre México y España el próximo 11 de agosto en el estadio Azteca.

El contrato fue firmado este lunes en la Ciudad de México por los presidentes de ambas Federaciones; Justino Compeán, por la de México, y Ángel María Villar por la de España.

"España juega pocos partidos fuera del territorio español, porque es muy difícil poder viajar, pero ha sido la tenacidad de Justino por lo que no me he podido negar. Además lo consulté a los jugadores, ellos querían venir a esta tierra hermana", dijo Villar en conferencia de prensa.

Contrario a lo que adelantó Compeán la semana anterior cuando aseguró que ambos representativos nacionales presentarían a sus jugadores estelares, Villar señaló que esto es difícil por la proximidad del compromiso con la Copa del Mundo Sudáfrica-2010.

"Las fechas no son buenas, es el 11 de agosto, volvemos todos de un Mundial, los jugadores necesitan descanso, pero vamos a preparar lo mejor posible con los jugadores que designe el seleccionador nacional (Vicente del Bosque)", explicó Villar.

El contrato que firmaron las federaciones de México y España también incluye otros acuerdos como formación de jugadores, formación de árbitros, formación de técnicos, promoción de talentos, gestión de asuntos legales, programas de intercambio y organización de seminarios y conferencias.

Asimismo, Compeán anunció la celebración del cuadrangular Bicentenario con la presencia de las selecciones de Chile y Colombia, además de que se ha extendido la invitación a Argentina.

Este torneo se llevará a cabo en el estadio que el club Guadalajara inaugurará en julio con la visita del equipo inglés Manchester United.

