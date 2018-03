Argentino Cagna presentado oficialmente como DT de Colo Colo de Chile

AFP 26/04/2010 - 23:45

El argentino Diego Cagna fue presentado el lunes como el nuevo director técnico de Colo Colo, un equipo al que recibe como puntero del torneo local y al que no le hará modificaciones de momento porque, según dijo, está ganando.

"Están ganando y por el momento no vamos a hacer cambios, porque el equipo viene bien. En incorporaciones no pensé aún. Tengo que conocer bien el plantel", comentó Cagna, quien ofreció una conferencia de prensa esta tarde tras asumir formalmente el cargo, en reemplazo del también argentino Hugo Tocalli.

Cagna se refirió a la situación del colombiano Macnelly Torres, quien ha manifestado en algunas oportunidades su descontento en el club albo. "Me gusta como juega, es desequilibrante, ofensivo, pero si no está a gusto no es bueno que se quede, pero lo hablaré con él y como jugador es muy importante y muy bueno", precisó.

Cagna reconoció la deuda del 'Cacique' con los torneos internacionales. "Generalmente Colo Colo pelea los torneos locales, pero la idea es pelear los torneos internacionales y los equipos grandes tienen que ganar todos los torneos que jueguen", añadió.

Colo Colo quedó recientemente fuera de la Copa Libertadores, aunque el domingo último venció 1-0 a la Universidad de Chile en el certamen doméstico y se colocó como líder del Campeonato Nacional, jugada la decimotercera fecha.

