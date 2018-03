Diputados de Costa Rica aprueban subirse el suelo pero consultarán a tribunal

25/05/2010

El Congreso de Costa Rica dio luz verde a un polémico proyecto para aumentar el salario de los diputados, luego de un prolongado debate y protestas callejeras, pero la iniciativa legal será llevada este martes a la corte constitucional para que determine su validez.

El parlamento aprobó el lunes en la noche la medida, que la presidente Laura Chinchilla ha amenazado con vetar si aumenta el gasto público, en una votación 35 a 20, lo que implica que el alza salarial perdió el apoyo de 10 diputados en la última semana.

El proyecto de ley fue aprobado en primer trámite pero requiere ser ratificado en una nueva sesión que podría desarrollarse esta semana, diputados de ambos bandos anunciaron que consultarán a la Sala Constitucional de la Corte Suprema para saber si la iniciativa contraviene la carta magna.

El debate del lunes fue acaparado por los legisladores contrarios al proyecto, entre los que ahora se cuenta el oficialista Guillermo Zúñiga, ex ministro de Hacienda del ex presidente Oscar Arias (2006-2010), quien alegó que el aumento costará tres millones de dólares anuales al erario y no podrá ser cubierto con los actuales recurso del parlamento, aunque recorte gastos.

"Ya ha quedado claro que esos gastos, a pesar de ser en muchos casos abusivos y desproporcionados, no alcanzan para cubrir el aumento. Eso significa que van a tener que presupuestar recursos nuevos del Estado", declaró la diputada opositora Yolanda Acuña, cuyo Partido Acción Ciudadana se ha opuesto desde el comienzo al proyecto.

El intento de subirse el sueldo en casi 80%, a unos 8.000 dólares al mes, ha consumido los esfuerzos de los diputados desde que ocuparon sus escaños hace poco más de tres semanas, al renovarse completamente el Congreso, una semana antes de que asumiera Chinchilla.

Veintiún (de 23) diputados del partido de Chinchilla votaron a favor del aumento.

Los partidarios del incremento salarial guardaron silencio a lo largo de las siete horas de debate del lunes y solo se manifestaron con su voto afirmativo.

Los diputados que apoyan el aumento pretendían desarrollar el lunes en trámite rapido las dos sesiones necesarias para aprobar el proyecto, pero no pudieron por el prolongado debate.

