La selección italiana "no es vieja", según Zambrotta

AFP 25/05/2010 - 17:24

El defensa lateral Gianluca Zambrotta, de 33 años, respondió este martes en Sestriere, donde la selección italiana está preparando el próximo Mundial que empieza en 11 de junio, a las críticas sobre la edad del equipo, que defenderá en Sudáfrica su título de campeona del mundo.

"El equipo no es viejo", dijo el jugador del Milan durante una conferencia de prensa después de que le preguntaran sobre la presencia de varios jugadores de 30 años y más en el grupo que entrena Marcello Lippi.

"Somos nueve que ganamos el Mundial hace cuatro años, es un buen porcentaje. Esta selección es una mezcla de jóvenes que tienen ganas de hacerlo lo mejor posible y de jugadores con experiencia, que tienen tantas ganas como ellos de ganar el Mundial", explicó.

"Personalmente no me siente viejo y tengo ganas de empezar a jugar. No estoy ni usado ni gastado, tengo mucho que dar, igual que mis compañeros de equipo que tienen más de 30 años", aseguró el ex jugador del Juventus y el Barcelona.

Italia estará en el grupo F de la fase de grupos del Mundial, junto a Paraguay, Nueva Zelanda y Eslovaquia.

