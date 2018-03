Ferrer se pasea en estreno y asegura no pensar aún en lucha por el título

AFP 25/05/2010 - 18:32

El español David Ferrer, noveno cabeza de serie, se paseó en la primera ronda del torneo de Roland Garros, donde superó con facilidad al francés David Guez, invitado por la organización, en tres mangas, por 6-1, 6-3 y 6-1, aunque aseguró no pensar aún en la pelea por el título.

"Sólo pienso en el jueves, en el siguiente partido. Yo siempre voy paso a paso, así que no pienso ni en una final española, ni en nada más, sólo en ganar el partido de la segunda ronda", comentó tras el encuentro.

"Ganar aquí sería lo mejor, creo que ya no pediría nada más en esta vida", se aventuró, antes de volverse a mostrarse cauto sobre un torneo de dos semanas que acaba de empezar y donde aún le quedarían seis partidos hasta la final del 6 de junio.

El jugador alicantino, campeón este año en Acapulco y finalista en Buenos Aires y el Masters 1000 de Roma, tendrá como próximo rival al vencedor del duelo entre el belga Xavier Malisse y el alemán Simon Greul.

En un partido sin historia, en el que Ferrer se apuntó la primera manga en apenas 24 minutos y que terminó en una hora y media, el ganador se limitó a aprovechar los errores de su rival, sin forzar la máquina, para plantarse con el menor desgaste posible en la siguiente etapa.

El español nunca ha perdido en la primera ronda en Roland Garros, donde el año pasado se despidió en dieciseisavos y donde tiene como mejor resultado histórico los cuartos de final de 2005 y 2008.

Este año, Ferrer llega con la moral reforzado, algo especialmente importante, ya que fueron precisamente los problemas anímicos lo que lastraron sus posibilidades en temporadas anteriores.

"Nunca había ganado tantos partidos en la temporada sobre tierra. Es algo que me da satisfacción e ilusión. No me esperaba que fuera tan bien. Reconozco que no creía poder ganar tantos partidos y en mi cuerpo técnico tampoco, pero a veces la vida te da estas sorpresas", admitió.

El sorteo deparó que no se cruce con ninguno de los dos grandes favoritos (Roger Federer o Rafael Nadal) hasta semifinales, donde tendría como adversario al mallorquín si ambos llegan a esa ronda, en lo que sería una reedición de la final del torneo romano, en la que Ferrer cayó 7-5, 6-2.

"He jugado muchos partidos en tierra, pero también me he sabido dosificar, tampoco he disputado tantos torneos. Después de Roland Garros, eso sí, descansaré hasta Wimbledon", señaló.

dr/pc