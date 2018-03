En Sudáfrica, los futbolistas del futuro estudian lejos de los guetos

AFP 25/05/2010 - 18:42

"¡Por aquí, Mpho!" "Antonio, ¡pásala, pásala!" En el colegio para gente rica de Sunward Park, cerca de Johannesburgo, veinte jóvenes futbolistas salidos del gueto se entrenan mientras siguen estudiando gracias a un programa educativo que quiere extenderse a todo África.

Con pantalones cortos, camisetas grises y botas con tacos, los jóvenes se pasan el balón bajo las órdenes de entrenadores contratados por una asociación de ex futbolistas llamada Diambars ("combatientes" en wolof, la lengua de Senegal donde dio sus primeros pasos).

El objetivo principal de Diambars, fundada por ex estrellas como Patrick Vieira o Bernard Lama, es ofrecer buenos estudios a los jóvenes desfavorecidos y que tienen calidades para ser futbolistas.

"Es la mejor manera de ser futbolista y tener al mismo tiempo una buena escolaridad", dice Antonio Catania, de 13 años, apodado "Banderas" en el campo en referencia al actor español.

El deporte "es una buen ángulo para abordar" la educación, subraya el director de la asociación, Jimmy Adjovi-Boco, que aprovechará el próximo Mundial de fútbol, entre el 11 de junio y el 11 de julio, para abrir su primera promoción sudafricana.

El ex futbolista de Benín intenta extender su proyecto en Sudáfrica (un país "imprescindible par todo lo que se refiere al continente") a toda África.

"El Mundial también nos interesa en términos de imagen y notoriedad", explica.

En Sudáfrica, donde la educación sigue siendo muy dispar según las clases sociales a pesar de la caída del régimen segregacionista del 'apartheid', la enseñanza de este tipo todavía es una excepción.

Las escuelas de les ex barrios blancos, donde el rugby sigue siendo el deporte rey, no ofrecen fútbol a sus alumnos, mientras que en los guetos negros no hay ningún deporte en los programas escolares, por falta de presupuesto.

Los problemas de la educación básica son tan grandes que nadie se preocupa en buscar nuevos talentos del fútbol, el deporte preferido de la mayoría negra del país. Las iniciativas como la de la asociación Diambars son una excepción.

Los jóvenes Diambars, que estudian un ciclo de cinco años, son seleccionados principalmente en los guetos y en las zonas rurales, siguiendo criterios deportivos. En la enseñanza secundaria les ofrecen además cursos extras para recuperar el nivel.

Y el sistema funciona. "Tienen ganas de aprender, quieren que les eduquen", explica Samuel Mphuti, profesor de sotho, una de las once lenguas oficiales de Sudáfrica.

La escuela Sunward Park, donde trabajan los entrenadores de la asociación, tiene una capacidad total de 1.200 alumnos y ha transformada su gimnasio en pensionado para acogerles, con las instalaciones deportivas a su disposición.

"Queremos convertirnos en una escuela de referencia" en el fútbol, espera la directora del establecimiento, Ansie Peens, y explica que los entrenadores de Diambars formarán también a los profesores de su escuela para mejorar el nivel general en el arte de dominar el balón.

La asociación, que se financia con fondos públicos y privados, quiere de esta manera contribuir a subir el nivel del fútbol sudafricano, con un campeonato nacional que necesita jóvenes talentos.

Mientras tanto, los que tienen la suerte de estar en el programa educativo ya sueñan con irse al extranjero. "Por el dinero", dice Ronald, que ya se imagina en el Chelsea. Pero también porque "en Sudáfrica el fútbol no es bueno", explica Sizwe.

ale/ip/chp/jgu/pc