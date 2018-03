Nadal, Verdasco y Ferrer avanzan sin sufrir a la segunda ronda en París

AFP 25/05/2010 - 19:36

Las principales bazas españolas en el torneo de tenis de Roland Garros, Rafael Nadal (N.2), Fernando Verdasco (N.7) y David Ferrer (N.9), solventaron este martes con éxito su debut este año en la gran cita parisina, donde las chicas fueron la gran decepción del país.

En un buen día en el cuadro masculino, a los tres principales favoritos se sumaron los triunfos de Juan Carlos Ferrero (N.16) y Pere Riba, que se enfrentarán en la siguiente fase, mientras que Santiago Ventura fue la única baja de la 'Armada', junto a las jugadoras Carla Suárez y Nuria Llagostera.

En la pista Suzanne Lenglen se dio el esperadísimo regreso de Nadal a la tierra batida de la capital francesa, donde acumula ya 32 victorias en 33 partidos, con la única mancha de su eliminación el pasado año en octavos de final, ante el sueco Robin Soderling.

Su victoria por un triple 6-2 no peligró en ningún momento, a pesar de que no estuvo al nivel habitual, como él mismo reconoció.

"He jugado mal. He cometido más errores de lo habitual, he cometido fallos que no venía haciendo. Ahora hay que serenarse, no creo que haya problemas para conseguirlo", comentó tras su clasificación, admitiendo haberse sentido "nervioso" por el regreso a París.

Las primeras sensaciones fueron buenas, aunque el joven francés Gianni Mina presentó más batalla de lo previsto, antes de inclinarse en dos horas y 23 minutos, más de media hora más de lo invertido por el suizo Roger Federer el lunes para eliminar al australiano Peter Luczak.

El mallorquín no llegó a temer en ningún momento por la clasificación, pero su adversario, mejor 'júnior' de su país pero tan sólo 655º de lista absoluta ATP, evitó que el camino hacia treintaidosavos fuera un tranquilo paseo.

En el mismo escenario, Verdasco había abierto el día con un triunfo cómodo frente al ruso Igor Kunitsyn (6-4, 6-2, 6-2), en su reencuentro con el público francés tras la polémica por sus insultos contra el galo Richard Gasquet y su nacionalidad, el sábado en la final que perdió en Niza.

"Con el público (de Roland Garros) no hubo ningún problema. Siempre te preparas para lo peor, por si ocurre para estar preparado, pero fue bien. No tengo nada más que decir", dijo con gesto serio. Los espectadores le aplaudieron al final del choque y él correspondió con el mismo gesto.

Con más autoridad aún, en apenas una hora y media, Ferrer se deshizo de otro francés invitado por la organización, David Guez, al que superó por 6-1, 6-3 y 6-1 en apenas una hora y media.

En un partido sin historia, en el que el alicantino se apuntó la primera manga en apenas 24 minutos, el ganador se limitó a aprovechar los errores de su rival, sin forzar la máquina, para plantarse con el menor desgaste posible en la siguiente etapa.

El resto de la participación española se saldó con los triunfos de Ferrero y Riba sobre el uruguayo Pablo Cuevas (6-4, 6-3 y 6-1) y el francés Marc Gicquel por 6-3, 6-2 y 7-6 (7/5), respectivamente. Santiago Ventura, por contra, no tuvo opción contra el italiano Andreas Seppi (7-5, 6-4, 7-5).

Ferrero y Riba pugnarán entre sí por los dieciseisavos, mientras que Nadal se verá con el argentino Horacio Zeballos, Verdasco con el francés Florent Serra y Ferrer con el belga Xavier Malisse o el alemán Simon Greul.

En el cuadro femenino, las dos jugadoras en liza quedaron eliminadas, dejando a Anabel Medina y Arantxa Parra, que juegan el miércoles, como únicas representantes.

Suárez, en baja forma física, se estrelló ante la bielorrusa Olga Govortsova tras rozar el triunfo en el primer set, para terminar perdiendo por 7-6 (11/9) y 6-1, mientras que Llagostera no pudo hacer nada ante la israelí Shahar Peer, decimoctava cabeza de serie, por 6-1 y 6-4.

"Me falta adaptación, ritmo. Todo el tenis que tenía se acabó con el primer set", lamentó Suárez.

dr