El español Arroyo defiende su liderato en la 16ª etapa del Giro

AFP 25/05/2010 - 20:21

El español David Arroyo defendió su liderato en la clasificación general del Giro de Italia de ciclismo, este martes en la 16ª etapa de la competición, una cronoescalada de 12,9 kilómetros con meta en el Plan de Corones que ganó el italiano Stefano Garzelli.

El rendimiento de Arroyo (Caisse d'Epargne) en un ejercicio atípico y espectacular, bajo el cielo luminoso de los Dolomitas, le permitió conservar sus posibilidades de victoria final en la ronda italiana o al menos, asegurar estar en el podio.

A falta de cinco día para la llegada a Verona, el español tiene una ventaja en la clasificación general de 2 minutos y 27 segundos sobre el italiano Ivan Basso, segundo y que fue sexto este martes, y de 3 minutos y 9 segundos sobre el australiano Cadel Evans, que fue segundo de la etapa.

"Si sigo corriendo así, el podio es accesible", dijo el español tras la etapa. Por su parte, el francés John Gadret quedó tercero, seguido por Vincenzo Nibali (4º) y Michele Scarponi (5º) en una etapa que terminó a una altura de 2.273 metros.

Basso perdió 28 segundos respecto a Evans en la clasificación general, pero el que salió peor parado fue el español Carlos Sastre, que tuvo un mal día y el australiano acabó sacándole 1 minuto y 49 segundos.

"Me di al máximo como hice en la primera etapa en Holanda", afirmó Evans, que reconoció que Garzelli "estuvo impresionante".

Evans ocupa, tras disputarse la 16ª etapa, la cuarta posición en la general, por detrás de su compatriota Richie Porte, a 3 minutos y 9 segundos, mientras que Sastre es quinto a 4 minuto y 36 segundos.

Tras haber quedado descolgado en las etapas de montaña, Garzelli logró este martes volver a ganar una etapa del Giro y está ahora en 23ª posición, a media hora del líder de la general.

"Ganar de esta manera, con cerca de 37 años, no me lo creía. Las etapas tras las jornadas de descanso me sientan bien", dijo Garzelli.

Su tiempo fue superior en 1 minuto y 2 segundos al del italiano Franco Pellizotti, que ganó en la misma etapa de 2008 sin haber tenido una jornada de descanso.

Sin embargo, Garzelli fue el más rápido en los últimos kilómetros, en una carretera estrecha y sin asfaltar.

Vencedor de la prueba en 2000, el italiano no había ganado una etapa de la ronda italiana desde 2007.

El miércoles, en la 17ª etapa, el trayecto (173 kilómetros) llega a estación termal de Peio Terme tras un recorrido de media montaña, con un final en alto y con una carretera cuyos tres últimos kilómetros presenten un desnivel del 7%.

