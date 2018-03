El presidente de Panamá descarta un indulto para Noriega

29/06/2010 - 19:19

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, cree que se debe "pasar la página" en el caso del ex dictador Manuel Antonio Noriega, procesado en Francia por delitos de blanqueo de dinero tras haber pasado 20 años preso en Estados Unidos, pero descartó la posibilidad de indultarle por los delitos contra los Derechos Humanos cometidos durante su mandato en la década de los ochenta.

CIUDAD DE PANAMÁ, 29 (EUROPA PRESS)

"Uno tiene que olvidar y perdonar a las personas, independientemente de lo que hayan hecho. Uno tiene que pasar la página, y esta página de la historia hay que pasarla y olvidarse de las personas que le hicieron tanto daño a Panamá, como Noriega", aseveró Martinelli en declaraciones publicadas este martes por el diario local 'La Prensa'.

El ex gobernante, de 78 años, fue extraditado a Francia el pasado 27 de abril desde Miami, donde cumplió en calidad de prisionero de guerra una condena de 17 años, pero tuvo que permanecer otros tres años en la cárcel a la espera de su extradición.

Panamá inició las gestiones para su extradición a Panamá, donde ha sido condenado a 60 años por crímenes contra los Derechos Humanos, en lo que constituye otro intento tras los reiterados fracasos en sus solicitudes a Washington para llevar al ex dictador a su tierra natal a enfrentarse con la justicia.

Martinelli, no obstante, ha descartado la posibilidad de que la justicia panameña otorgue un indulto a Noriega. "El indulto se da por otras razones", acotó el mandatario, al recordar que "todavía hay muchos otros panameños que fueron afectados por la dictadura militar".

Por otra parte, Martinelli volvió a descartar postularse a los próximos comicios presidenciales. "No puedo ser candidato, ni me interesa serlo, ni lo seré en 2014. He trabajado para mi familia, para mi negocio, para mi país. Ahora me toca ir a gozar mi vida, los pocos años que me puedan quedar de vida", expresó.