Tabárez dice no tener seguridades, "pero si mucha tranquilidad"

AFP 29/06/2010 - 19:15

Desde la posición que le da la experiencia, el técnico Oscar Tabárez afirma no tener seguridades, "pero si mucha tranquilidad" antes del partido que tendrá Uruguay ante Ghana, el viernes en Johannesburgo, por el pase a semifinales del Mundial de Sudáfrica-2010.

En rueda de prensa realizada este martes en el hotel de Uruguay en Kimberley, el Maestro Tabárez subrayó que ha estado preparando a su selección "de acuerdo al rival que va a enfrentar" en el partido del viernes, en el estadio Soccer City de Johannesburgo.

"Más allá de todo lo que planifiquemos, se trata un partido de cuartos de final de Copa del Mundo", dijo. "Hay que estar ahí en el momento justo, y en ese sentido no tengo seguridades, pero si mucha tranquilidad".

El Maestro Tabárez destacó la combatividad del equipo, y su capacidad para resolver situaciones dentro de los partidos, y dijo que "esa es una de las virtudes de esta selección".

"Este equipo está muy organizado, muy fuerte, pero eso no da garantía de nada porque esto es fútbol y hay que jugar el partido", acotó Tabárez, quien subrayó que "gran parte del trabajo de hoy fue centrándose en el partido contra Ghana, y mañana haremos otra sesion similar".

El DT uruguayo apuntó que "en Johannesburgo solamente vamos a hacer reconocimento del terreno".

Tabárez, que ya dirigió a Uruguay en el Mundial de Italia-1990, llegando hasta octavos de final, rechazó comparar su selección del 2010 con la de hace 40 años, en México-70, donde la Celeste alcanzó las semifinales.

"Jamás pude comparar equipos, ni siquiera de la misma época, y menos de épocas diferentes", manifestó. "Sería entrar en un revisionismo que no me gusta".

Tabárez calificó como un gran éxito para el fútbol sudamericano la clasificación de los cinco equipos de la región a octavos de final, pero dijo no ser novedad para él este hecho.

"Eso demuestra un gran potencial en la región, y es un dato a considerar a la hora de repartir los cupos para el próximo Mundial", añadió.

Acerca de la probable extensión de su contrato con la Asociación Uruguaya de Fútbol, que la víspera dio por segura el presidente de esa organización, Sebastián Bauzá, Tabárez dijo que "en este momento no puedo contestar esa pregunta, no agregaría nada, simplemente distracciones que no nos convienen. Si es cierto, se hablará después del Mundial".

Tabárez reconoció que su única preocupación pasa por el defensa Diego Godín, quien sufrió una lesión en el cuádriceps en el primer tiempo del partido contra Corea del Sur, y aún no está del todo recuperado.

"Más allá del caso de Godín, que está en duda, los demás están en perfectas condiciones", subrayó, despejando con ello las dudas surgidas en el entrenamiento del lunes, cuando se vio a Diego Pérez y Diego Forlán entrenar, junto a Godín, aparte del equipo.

"Diego Pérez tuvo un corte en la ceja en el último partido (contra Corea del Sur) y necesitó ser suturado en el entretiempo del partido, y como ayer había una actividad que había que cabecear, se le excluyó de ese tipo de trabajo, y Forlán tenía un hematoma en una uña, que también está mejor encaminado", subrayó.

Sobre el tema del uso de la tecnología en el fútbol Tabárez manifestó ser "partidiario de que todas las decisiones provengan del calor del juego" pero destacó que "por otra parte soy consciente de que hay jugadas que son decisivas y que determinan mucho".

"Quiza en ese caso podría aceptarse considerar el ingreso de la tecnología", pero en general soy partidiario de demorar el ingreso demasiado invasivo de las máquinas", manifestó.

