Del Bosque rinde tributo a Villa y elogia a Paraguay

AFP 29/06/2010 - 22:51

El seleccionador español, Vicente del Bosque, rindió tributo a su delantero David Villa, autor del gol de la victoria de su equipo contra Portugal (1-0), este martes en Ciudad del Cabo, en octavos de final, y elogió a Paraguay, su rival en cuartos.

"Hay que resaltar el enorme trabajo que ha hecho (David Villa). Que un hombre como él, que está acostumbrado a jugar de delantero, a preocuparse sólo de desmarcarse, hoy haya contribuido a tareas en defensa, me parece un dato relevante", dijo el técnico español.

Superado el obstáculo luso, en cuartos de final espera el próximo sábado Paraguay que este martes se impuso 5-3 en los penales a Japón y Del Bosque intenta de nuevo frenar la euforia.

"No podemos fiarnos de nadie. Paraguay está haciendo un excelente Mundial. Hay que ir paso a paso e intentar superar el siguiente partido", afirmó el seleccionador español.

Paraguay "tiene buenos jugadores en defensa, pero también un buen ataque, tendremos que demostrar la misma dedicación que en este partido" para poder pasar a las semifinales del campeonato, consideró.

Del Bosque añadió que el duelo contra Portugal tuvo todos los condimentos de un un clásico ibérico.

"Ha sido un partido intenso. En el primer tiempo ha habido cierto equilibrio, hemos estado un poco perdidos, pero en el segundo hemos superado a la selección portuguesa, hemos estado con más profundidad, ha sido un partido difícil y hemos tenido un rival muy fuerte", añadió Del Bosque.

"El control del juego lo hemos hecho bien, hemos tenido el balón, hemos tenido profundidad, todo desde una buena posición defensiva... gente como (Joan) Capdevila, como (Carles) Puyol, Sergio Ramos, han hecho un trabajo fantástico en defensa", explicó.

"Que hombres como Cristiano Ronaldo casi pasen desapercibidos es mérito de nuestros hombres de defensa", aseguró Del Bosque, quien explicó que el astro portugués se movió por todo el campo, pero "cada vez que entró en la zona de un jugador nuestro, lo hemos inutilizado".

El seleccionador español justificó el cambio de Fernando "El Niño" Torres en el minuto 58 por Fernando Llorente apelando a la necesidad de meter un hombre de refresco.

"Más que un cambio táctico fue un cambio de un hombre que entraba de refresco, nosotros no tocamos nada, no fue como ellos que retiraron a Pepe para dar entrada a gente más ofensiva, pero ya teníamos el control del partido y no temimos por el resultado", explicó.

Insistió en tranquilizar a su audiencia sobre Torres, afirmando que "ha corrido mucho, ha trabajado mucho y preferimos cambiarlo".

