"España fue mejor en el segundo tiempo", reconoce Tiago

AFP 29/06/2010 - 23:14

Tiago, centrocampista de la selección de fútbol de Portugal, reconoció que "España fue mejor en el segundo tiempo" del choque que ambas selecciones protagonizaron este martes en octavos de final del Mundial-2010, que se saló con derrota lusa por 1-0.

"Sabíamos que si marcábamos primero, el partido hubiera sido diferente. Desafortunadamente, no pudimos marcar en el primer tiempo y España paso a ser mejor en la segunda parte", destacó el centrocampista del Atlético de Madrid, que reconoció que los segundos 45 minutos fueron "difíciles".

Sobre el arbitraje, Tiago estimó que el gol de España se produjo "en fuera de juego" de David Villa y rechazó que Ricardo Costa mereciera la tarjeta roja que vio tras un lance con Joan Capdevilla.

Además, Tiago se refirió tras el choque contra España a la estrella de la selección lusa, Cristiano Ronaldo, de quien dijo que no tuvo un "gran partido", pero recordó que el 1-0 fue "una derrota colectiva".

Por su parte, Ricardo Carvalho también lamentó que a Portugal no le salieran bien sus planes. "No logramos concretar nuestras ocasiones y para ganar este tipo de partidos hay que jugar mejor de cómo lo hicimos. Jugamos bien, pero no fue suficiente, España fue mejor", declaró el defensa del Chelsea.

