Físico iraní dice haber escapado de agentes de EEUU (televisión iraní)

AFP 29/06/2010 - 23:14

La televisión estatal de Irán difundió este martes un segundo video en el que un hombre que se presenta como el físico iraní Shahram Amiri asegura haber escapado de las manos de agentes estadounidenses de inteligencia.

Interrogado por la AFP, un responsable estadounidense rechazó el supuesto secuestro.

"Es ridículo afirmar que Estados Unidos ha secuestrado a ese individuo", declaró el responsable, que pidió el anonimato.

"Estamos a 14 de junio. Soy Shahram Amiri, ciudadano de la República Islámica. Hace unos minutos logré escapar de las manos de agentes de inteligencia estadounidenses en Virginia", declara el hombre, que aparece en el video.

"En cualquier momento, puedo ser detenido de nuevo por los agentes estadounidenses (...) Si me ocurre algo y no vuelvo vivo a mi país, el gobierno estadounidense será responsable", añade el mismo hombre, que dijo que no ha "traicionado" a su país ni ha dado ningún "papel escrito" a nadie.

El 7 de junio, la televisión estatal iraní difundió un primer video en el que un hombre que se presentó como Amiri afirmaba haber sido secuestrado por los servicios secretos estadounidenses y estar detenido cerca de Tucson (Arizona, oeste de Estados Unidos).

Teherán pidió entonces por "vías legales" información sobre el científico.

En respuesta a la demanda iraní, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Philip Crowley, desmintió entonces que Washington hubiera secuestrado al físico, aunque se negó a decir si éste se encontraba o no en Estados Unidos.

Shahram Amiri desapareció en junio de 2009 a su llegada a Arabia Saudita, donde viajó para efectuar una peregrinación. Teherán dice que fue secuestrado por Estados Unidos con la ayuda de los servicios de inteligencia saudíes.

A finales de marzo, la cadena de televisión estadounidense ABC aseguró que el hombre, presentado como un físico nuclear, había hecho defección y estaba colaborando con la CIA.

