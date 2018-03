Pakistán acuerda por fin la formación de un Gobierno de coalición

Agencias 10/03/2008 - 8:06

El Partido del Pueblo de Pakistán (PPP) y la Liga Musulmana de Pakistán-N (LMP-N) han acordado formalmente la formación de un Gobierno de coalición que restaurará en sus cargos a los jueces destituidos por el presidente Pervez Musharraf.

"Juntos por un Pakistán democrático" es el título que encabeza el texto suscrito por el copresidente del PPP Asif Ali Zardari y el líder de la LMP-N, el ex primer ministro Nawaz Sharif. Este acuerdo prevé también que el presidente y el vicepresidente de la Asamblea Nacional pertenezcan al PPP, mientras que la LMP-N conseguirá la presidencia y la vicepresidencia de la Asamblea de Punjab. "En la reunión de hoy (...) se ha decidido que el restablecimiento en sus puestos de los jueces depuestos desde el 2 de noviembre de 2007 se producirá a través de una moción aprobada en la Asamblea Nacional en los treinta días siguientes a la formación del Gobierno federal", indica el texto.

El pacto establece también que el candidato del PPP a primer ministro contará con el respaldo de todos los socios de la coalición y, según apuntó la LMP-N, éste mismo candidato sería el encargado de materializar el programa de la coalición. "La LMP-N formará parte del gobierno federal y el PPP formará parte del Gobierno de Punjab", indica también el comunicado. En rueda de prensa conjunta, Ali Zardari y Nawaz Sharif, hicieron público este documento, producto final de la reunión mantenida en la residencia del dirigente de la LMP-N en Murree. "Hemos mantenido un encuentro fructífero. Estamos a punto de hacer historia tras firmar un calendario para la democracia", afirmó Ali Zardari.

Los jueces destituidos

Con respecto a las relaciones del futuro Gobierno con el presidente Musharraf, Ali Zardari no quiso entrar en polémica. "Somos fuerzas democráticas y no creemos en una agenda personal. Trabajaremos para promover la democracia", declaró. "No queremos tomar todo el plato de una vez, sino avanzar paso a paso", respondió al ser preguntado por cuánto tardarían en restituir a los jueces depuestos. Sharif, por su parte, afirmó que la Carta de la Democracia será aplicada tanto en letra como en espíritu y matizó que se respetará la Constitución de 1973. El dirigente indicó además que el nuevo Gobierno adoptará medidas drásticas para ayudar a la gente a afrontar problemas como el alza de precios, el paro o los problemas de seguridad.

"La gente nos ha dado un mandato en las elecciones de 2008 y envió un mensaje tanto al PPP como a la LMP-N para que aborde las cuestiones con acuerdo en todos los niveles", declaró.