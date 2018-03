El gobernador de Nueva York, salpicado por un escándalo sexual

Está claro que la noticia no tiene más que lo que es: un señor que se va de putas y punto. Eso sí, muy caras. Por lo demás, así son los yanquis y así es su sociedad. Todos los medios allí abren con eso, ya que este señor es demócrata y muy amigo de la Clinton. Y ésta está en plena carrera electoral. Eso sí, me alucina como son: sale el tío con su mujer en la rueda de prensa, con todo el cuajo, pidiendo perdón a diestro y siniestro por haberse equivocado... Menudo papelón el de su señora, como lo fue el de la Clinton con el desliz de Bill en el Despacho Oval. Resumen: desconfía siempre de quien predica tanta virtud. Yo no le culpo por irse de putas, pero no me gusta la falsa moral de estos americanos.