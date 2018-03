Argentina.- Los agricultores argentinos anuncian nuevas protestas si a partir del lunes no ven soluciones concretas

13/04/2008 - 4:23

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, advirtió de que si a partir del lunes (cuando reanude el diálogo con el Gobierno por la crisis del sector agropecuario) no aparecen las medidas que los productores esperan y "no se logran soluciones concretas" podrían volver a manifestarse, según informó el diario 'La Nación'.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, advirtió de que si a partir del lunes (cuando reanude el diálogo con el Gobierno por la crisis del sector agropecuario) no aparecen las medidas que los productores esperan y "no se logran soluciones concretas" podrían volver a manifestarse, según informó el diario 'La Nación'.

"La gente no creerá en esta mesa de diálogo hasta que no vea que aparecen soluciones, medidas", indicó Miguens, quién se mostró esperanzador con que el lunes se empiecen "a encontrar las soluciones que los productores están esperando".

En este sentido, Miguens consideró que "hay medidas prometidas por el Gobierno que ya no merecen más análisis, y no tiene sentido que no aparezcan inmediatamente".