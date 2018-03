La llama olímpica concluye su paso exprés y sin incidentes por África

AFP 13/04/2008 - 18:10

La antorcha olímpica de los Juegos de Pekín finalizó el domingo sin incidentes su recorrido por las calles de la capital económica tanzana, Dar es Salaam, única etapa en África de su controvertido periplo por el mundo.

Su paso por la ciudad duró apenas una hora, durante la cual unos 80 relevistas recorrieron los cinco kilómetros de trayecto bajo una fuerte lluvia.

En el arranque de la ceremonia, el vicepresidente tanzano, Mohamed Shein, encendió la antorcha antes de entregársela al ministro de la Unión, Seif Jatib, primer relevista del recorrido por la capital económica de Tanzania, constató un periodista de la AFP.

"Tanzania apoya sin reservas los Juegos Olímpicos de Pekín", aseguró Shein, que representó al presidente de la nación, Jakaya Kikwete, de viaje oficial en China.

"Estoy orgulloso de que Tanzania sea el único país africano que acoge la llama. Es una suerte excepcional para nuestro país", agregó el ministro.

La última relevista, la directora de la ONU para la Vivienda (Habitat), la tanzana Anna Tibaijuka, se mostró "muy orgullosa" del paso de la llama por su país.

"Es un momento de solidaridad para los tanzanos, para África y el mundo dentro del espíritu del olimpismo", añadió al final del recorrido, que acabó en un estadio construido por China.

El programa inicial preveía un trayecto de 25 km a través de Dar es Salaam, que fue acortado, según las autoridades, debido al mal tiempo y no por el temor a manifestaciones pro tibetanas como las que marcaron el paso de la llama por ciudades como Londres y París.

Pese a que no se había convocado ningún acto en Tanzania contra la organización de los Juegos de Pekín, centenares de policías patrullaron todo el recorrido, vigilado desde las alturas por un helicóptero de las fuerzas de seguridad.

Los habitantes de Dar es Salaam se mostraron más bien satisfechos por el paso de la llama olímpica. Miles de ellos se concentraron a lo largo de todo el trayecto.

Aunque no se mostraron muy optimistas con la participación de sus atletas en los juegos. "Incluso estando contentos, el acontecimiento (paso de la llama) no levanta más expectación por las prestaciones de los atletas tanzanos en los Juegos Olímpicos. No son buenos. No como los kenianos, los etíopes o los sudafricanos", explicó William Lyamuya, un funcionario jubilado.

Tanzania no tendrá más representación en Pekín que una decena de atletas, según el ministro de Deportes.

El tumultuoso viaje de la llama por el mundo sólo se vio empañado en su etapa africana por la retirada de la relevista más conocida, la premio Nobel de la Paz en 2004, la keniana, Wangari Maathai.

"Decidí ser solidaria con otra gente en temas de derechos humanos en la región sudanesa de Darfur, Tíbet y Birmania", declaró a la AFP el pasado jueves.

La llama parte el domingo por la tarde con destino a Omán.

