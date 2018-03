Cristina Kirchner pide que Cumbre ALC-UE "no sea una reunión más"

AFP 17/05/2008 - 0:13

La presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, exhortó este viernes a sus pares que intervienen en la Cumbre entre América Latina y Europa a que el encuentro "no sea una reunión diplomática más" al pedir que se aborden soluciones a los temas de la crisis alimentaria y el cambio climático.

"Que no se quede (la cumbre) en expresiones de buenos deseos y que no sea una reunión diplomática más entre las dos regiones", urgió la mandataria argentina al intervenir en una de las sesiones de trabajo del cónclave ALC-UE.

Kirchner consideró también necesario definir las causas que han ocasionado la desigualdad, el nivel de pobreza y la exclusión, que hacen vulnerables a muchos países de la región.

"Y esta situación es fruto de políticas concretas que se han desarrollado fundamentalmente en la región latinoamericana y que han tenido como resultado convertirnos no en el más pobre, pero sí en el continente más inequitativo y más desigual", anotó.

Por ello estimó necesario que la cumbre de mandatarios discuta sobre los motivos que han ocasionado la pobreza. "Porque sino a veces pareciera que fueran sólo efecto del cambio climático o de la naturaleza", aseveró.

Kirchner refirió que es necesario explorar soluciones a los temas de energía, pobreza y alimentos, a los que se suman el cambio climático "que bueno es decirlo no se produce mágicamente".

"Esto se produce a partir de la no inversión para producir de una manera más inteligente por parte de los países desarrollado, y no es que uno quiera encontrar culpables, no se trata de culpables o inocentes", precisó.

La dignataria argentina remarcó que es importante analizar "por qué estamos con este grado de contaminación ambiental", remarcando que como siempre este problema termina "perjudicando a los sectores más vulnerables, a los que menos defensa tienen y a los que menos han hecho para producir el cambio climático".

"Son temas importantes, dependen de ellos la vida de millones habitantes del planeta", sentenció.

Kirchner pidió establecer "una alianza estratégica" con los países desarrollados para combatir los problemas que generan el aumento de precios internacionales de los alimentos.

"Debe haber una alianza y articulaciones entre países emergentes y desarrollados" al puntualizar que "debemos hacer una sinergia con Europa".

rm/jlv/rpl