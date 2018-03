Chávez sigue siendo interlocutor válido para Francia en tema Betancourt

El primer ministro de Francia, Francois Fillon, dijo el viernes en Lima que el presidente venezolano, Hugo Chávez, sigue siendo un interlocutor válido para su país en las tratativas para lograr la liberación de Ingrid Betancourt, a pesar del reciente informe de Interpol.

"Hablamos con todo el mundo que sea de origen democrático con tal de lograr salvar la vida de (la ex candidata presidencial francocolombiana) Ingrid Betancourt", secuestrada hace seis años por las FARC, expresó Fillon durante una rueda de prensa al margen de la V cumbre Latinoamérica-Europa celebrada en la capital de Perú.

"Que yo sepa el presidente Chávez ha sido elegido democráticamente y está reconocido como tal por los países representados en esta cumbre", explicó.

"Todas las pistas e interlocutores son válidos, no queremos que esta mujer muera", subrayó.

"Francia no será negligente y no dejará pasar por alto ninguna ocasión para liberarla, se trata de un caso humanitario", insistió Fillon, un día después de que se diera a conocer un estudio de Interpol que certificó que no hubo alteración de archivos electrónicos en un computador de un ex jefe de la guerrilla de las FARC.

Colombia ha denunciado que en esa computadora -incautada tras un ataque militar contra un campamento de las FARC en Ecuador el 1 de marzo- existen datos que vinculan a Caracas y Quito con las FARC.

Fillon informó también que horas antes se reunió, por separado, con el presidente de Colombia, Alvaro Uribe y con el venezolano Hugo Chávez, con quienes conversó sobre la situación de Betancourt en medio de la tensión diplomática creada entre Quito, Caracas y Bogotá por el ataque colombiano a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano.

El primer ministro francés exhortó a todos los países involucrados en las gestiones para lograr la liberación de los rehenes de las FARC a trabajar juntos "en un caso que sobrepasa las pasiones políticas".

