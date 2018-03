Alemania aclara que Chávez no ha sido invitado a Berlín por Merkel

Agencias 17/05/2008 - 9:15 Comentarios

Alemania aclaró que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no ha sido invitado a visitar Berlín como éste aseguró cuando reveló que se había amistado con la canciller Angela Merkel en Lima durante la V cumbre Latinoamérica-Europa, afirmaron fuentes gubermantales alemanas. "El presidente Hugo Chávez no ha sido invitado por el gobierno alemán. Todo ocurrió de manera un poco confusa y rápido. La canciller no entendió lo que le decía su interlocutor que le habló en español" cuando se acercó a estrecharle la mano y la besó, agregó la misma fuente.