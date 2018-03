Real Madrid ofrecería a Robinho para fichar a Cristiano Ronaldo (prensa)

AFP 17/05/2008 - 11:38

El Real Madrid piensa ofrecer al Manchester United a su delantero brasileño Robinho para intentar cerrar el fichaje del astro portugués Cristiano Ronaldo, asegura este sábado el periódico deportivo Marca.

Esta operación permitiría al campeón de la liga española "rebajar" el coste del fichaje del delantero portugués, evaluado en al menos 70 millones de euros, según el Marca.

Cristiano Ronaldo, de 23 años, afirmó no hace mucho que no iba a hablar de su futuro hasta después de la final de la Liga de Campeones, que los 'Red Devils' disputan contra el Chelsea el 21 de mayo en Moscú.

Cuando le preguntaron por la posibilidad de irse al Real Madrid, el máximo artillero de la Premier League, con 31 goles esta temporada, esquivó el tema.

"Ya he dicho un millón de veces que me gustaría jugar en España (...) No conozco el club. No voy a mentir, sé que hay otros clubs (además del Manchester) a los que les gusta mi forma de jugar (...). Pero estoy contento aquí", declaró.

Favorito para el Balón de Oro 2008, Cristiano Ronaldo renovó su contrato con el Manchester United hasta 2012 pero su marcha al Real Madrid sigue siendo posible, sobre todo debido al desacuerdo económico entre el futbolista y su actual club, según la prensa.

