Sin sorpresas, Luis Aragonés no convoca a Raúl para la Eurocopa-2008

AFP 17/05/2008 - 12:10

El seleccionador español, Luis Aragonés, anunció el sábado la lista de los 23 futbolistas que jugarán la Eurocopa-2008 de Suiza y Austria (7 al 29 de junio), sin el delantero del Real Madrid Raúl González, máximo goleador de la historia de la selección, con 44 tantos.

Aragonés confirmó, sin sorpresas, la ausencia del capitán del Real Madrid, que no ha sido convocado con la selección desde septiembre de 2006, a pesar de haber hecho una gran temporada con su club, campeón de España por segundo año consecutivo, y haber marcado 18 goles en Liga a falta de una jornada.

"No es cuestión de cerrar el debate sobre Raúl o no. El debate se produce porque ha sido un extraordinario jugador y es mediático. Pero los clubes no tienen nada que ver con un jugador", declaró Aragonés.

"Yo me fijo en los jugadores, no me fijo en el primero, el segundo o el tercer equipo para llevar. Hay otros muchos (jugadores) que, por minutos jugados, llevan más goles (que Raúl) y tampoco vienen", justificó.

En la lista tampoco figura el jovencísimo crack del FC Barcelona Bojan Krkic, que solicitó al seleccionador no ser convocado alegando un estado de fatiga general. El delantero de 17 años fue seleccionado para un amistoso contra Francia el 6 de febrero pero no debutó por una gastroenteritis.

Confirmadas su ausencia y la de Raúl, Aragonés despejó la incógnita de quién acompañaría en la delantera a David Villa, del Valencia, Fernando Torres, del Liverpool y Dani Güiza, del Mallorca.

El elegido fue Sergio García, gracias a su buen final de temporada con el Zaragoza, a pesar de que su equipo lucha hasta último momento para mantenerse en primera (18º) en una Liga en la que el atacante marcó cuatro goles.

Destaca en la convocatoria la presencia en el centro del campo del jugador del Villarreal Santiago Cazorla, así como del principal nombre del Getafe, Rubén de la Red, junto a internacionales confirmados como Xavi Hernández y Andrés Iniesta, del Barça, o Cesc Fábregas, del Arsenal.

En defensa, Aragonés no ha introducido grandes novedades y, en cuanto a la portería, junto al madridista Iker Casillas y a Pepe Reina, del Liverpool, el tercer guardameta en la Eurocopa será Andrés Palop, del Sevilla, que el seleccionador antepuso al cancerbero del FC Barcelona, Víctor Valdés.

Lista de los 23 jugadores seleccionados con España:

Guardametas: Iker Casillas (Real Madrid), José Manuel Reina (Liverpool/ING), Andrés Palop (FC Sevilla).

Defensores: Sergio Ramos (Real Madrid), Carles Puyol (FC Barcelona), Juanito (Betis), Alvaro Arbeloa (Liverpool/ING), Fernando Navarro (Mallorca), Raúl Albiol (Valencia), Carlos Marchena (Valencia), Joan Capdevila (Villarreal).

Centrocampistas: Cesc Fábregas (Arsenal/ING), Andrés Iniesta (FC Barcelona), Xavi Hernández (FC Barcelona), David Silva (Valencia), Santiago Cazorla (Villarreal), Rubén de la Red (Getafe), Xabi Alonso (Liverpool/ING), Marcos Senna (Villarreal).

Delanteros: David Villa (Valencia), Sergio García (Zaragoza), Fernando Torres (Liverpool/ING), Daniel Güiza (Mallorca).

sgi-apa/em