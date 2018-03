Alemania/China.- Polémica en Alemania por el encuentro que mantendrá el lunes una ministra con el Dalai Lama

La ministra de Desarrollo alemana, Heidemarie Wieczorek-Zeul, se defendió hoy de las críticas suscitadas por su intención de reunirse el lunes con el Dalai Lama pese a la protesta oficial emitida por el Gobierno Chino, subrayando que su labor es la de "promover el diálogo entre religiones".

Wieczorek-Zeul se entrevistará con el líder espiritual tibetano en un hotel de Berlín y no en su ministerio y será la única responsable del Gobierno alemán en recibir al Dalai Lama, que se encuentra de visita durante cinco días en Alemania. Tanto el ministro de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, como el presidente del país, Horst Koeller, han rechazado recibirle.

"No entiendo por qué tanta excitación por el encuentro con el Dalai Lama. Yo me entrevisto regularmente con los líderes religiosos. ¿Por qué no con el Dalai Lama?", se preguntó hoy Wieczorek-Zeul en declaraciones publicadas en la edición electrónica del semanario 'Der Spiegel'.

"La labor del Ministerio de Desarrollo consiste en promover el diálogo entre las religiones y fortalecer la sociedad civil en todo el mundo", añadió.

Pese a que la ministra ha optado finalmente por que el encuentro se celebre en un lugar neutral, las autoridades chinas han protestado formalmente por esta reunión, según reconoció un portavoz del Ministerio de Exteriores germano.

"Estamos en contra de que un miembro del Gobierno alemán reciba al Dalai Lama y que Alemania le permita llevar a cabo esta visita", denunció un responsable de la Embajada china en Berlín, Junhui Zhang, en declaraciones al 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'.

En su anterior visita a Alemania, en septiembre pasado, el Dalai Lama fue recibido por la canciller alemana, Angela Merkel, lo que suscitó las iras de China y provocó un enfriamiento de las relaciones entre los dos países. En esta ocasión, Merkel se encuentra de gira por América Latina por lo que no tendrá ocasión de recibirle.