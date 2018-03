El Gobierno italiano da por "cerrada" la polémica suscitada por las declaraciones de De la Vega

17/05/2008 - 15:37

El Gobierno italiano dio hoy por "cerrada" la polémica suscitada ayer por las declaraciones de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien había acusado al gabinete de Silvio Berlusconi de fomentar el racismo con sus políticas contra la inmigración. No obstante, uno de sus ministros, el líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, subrayó que los españoles "fueron los primeros en disparar contra los inmigrantes".

ROMA, 17 (EUROPA PRESS)

En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, De la Vega había asegurado que "no comparte la política de expulsiones" de Italia porque "no respeta la ley ni los derechos de los inmigrantes". "El Gobierno (español) rechaza la violencia, el racismo y la xenofobia, y por tanto no puede compartir lo que está sucediendo en Italia", sentenció.

Estas declaraciones generaron inmediatamente el malestar del Gobierno italiano que, a través de su embajador en Madrid, Pasquale Terracciano, pidió explicaciones al secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido.

Fuentes de la delegación italiana en la Cumbre UE-América Latina de Lima indicaron ayer mismo que, tras las explicaciones de López Garrido, el Gobierno italiano se ha dado por satisfecho. El secretario de Estado aclaró que la vicepresidenta quiso condenar los últimos episodios de violencia contra inmigrantes en Nápoles e hizo unas "consideraciones" sobre la política de inmigración "con carácter general", "sin intención de criticar el paquete legislativo que el Gobierno italiano está discutiendo".

Además, dichas fuentes precisaron que el ministro italiano de Exteriores, Franco Frattini, mantuvo una breve conversación ayer en Lima con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se saludaron e intercambiaron algunas palabras sobre este "malentendido".

"INCIDENTE CERRADO"

"Me parece que las incautas declaraciones de la vicepresidenta fueron desmentidas por el presidente Zapatero, por tanto el incidente en lo que a nosotros respecta está cerrado", declaró hoy el ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, en un acto en Varese.

No obstante, el líder de su partido, Umberto Bossi, que le acompañaba en el acto, subrayó en referencia a este incidente que los españoles "fueron los primeros en disparar contra los inmigrantes, nosotros en cambio ya los tenemos aquí y tenemos el problema inverso, el problema de echarlos fuera".

Bossi es conocido por sus declaraciones en contra de los inmigrantes y de hecho, hace unos años, durante el anterior Gobierno de Berlusconi, en el que como ahora ocupaba la cartera de Reformas, ya propuso enviar buques de guerra para evitar la llegada de los barcos con inmigrantes.

Por otra parte, respecto a los ataques cometidos esta semana por ciudadanos contra campamentos de gitanos rumanos en distintos en Nápoles, Bossi aseveró que "si el Estado no cumple con su deber lo hace la gente".

Maroni aprovechó también para adelantar parte del contenido del paquete de medidas de seguridad que presentará el miércoles en el consejo de ministros extraordinario que se celebrará en Nápoles. "Debemos prevenir estas llegadas (de inmigrantes ilegales), por ello estamos insistiendo con Libia para la aplicación del acuerdo firmado que prevé patrullas de barcos con tripulación mixta en las aguas territoriales libias", indicó.

NO A LA AMNISTIA

Por otra parte, tras subrayar que "estos desembarcos no pueden continuar", defendió que "no puede haber amnistía para quien ha entrado de forma irregular, aunque tendremos en cuenta naturalmente aquellas situaciones que tienen un fuerte impacto social". En opinión de Maroni, "la amnistía pertenece a la misma categoría que el indulto y nosotros somos contrarios al indulto y a las amnistías indiscriminadas".

"El único modo para un alejamiento eficaz de los inmigrantes es la expulsión inmediata con acompañamiento a la frontera", subrayó, explicando que entre las opciones que podrían incluirse en el paquete de seguridad figura el uso de Ejército.

A este respecto, el ministro de Defensa, Ignazio La Russa, afirmó esta mañana que "no hay ninguna valoración definitiva por parte del Gobierno del uso del Ejército". "Ha sido sólo una propuesta mía de ampliar el recurso a policías o a carabineros de barrio", añadió La Russa.

Por otra parte, el ministro también se pronunció sobre la polémica de los campamentos de gitanos rumanos en el país. "No hace falta librar a Italia de los gitanos sino de la ilegalidad emanada de los campamentos donde viven", afirmó, aclarando que "hay que poder expulsar también a los ciudadanos europeos si no demuestran de qué viven".

"Yo no veo la posibilidad de que permanezcan en Italia los campamentos de gitanos, especialmente si están constituidos por cientos de personas", añadió el ministro, miembro de Alianza Nacional. No obstante, consideró que "pueden ser posibles sólo pequeños campamentos compuestos de diez personas como máximo sobre los que ejercitar un control eficaz".