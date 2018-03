Loeb sigue a la cabeza por delante de los tres Ford en Cerdeña

AFP 17/05/2008 - 18:26

El francés Sébastien Loeb, con Citroën C4, continúa tras la jornada de este sábado al frente del Rally de Cerdeña por delante de los Ford Focus de los finlandeses Mikko Hirvonen y Jari-Matti Latvala, ambos a 29 segundos, y el de Gigi Galli, a 1 minuto y 17 segundos.

Latvala, séptimo al inicio de la jornada, firmó el mejor tiempo en todas las especiales (ES7 a ES12), beneficiándose al máximo de su posición en unas pistas bien barridas por los primeros participantes, Loeb y el español Dani Sordo, que abrieron la carrera.

"Me he aprovechado, pero también he atacado muy fuerte. No podía ir más rápido, he dado el máximo toda la jornada", dijo Latvala, que descontó un minuto al cuádruple campeón del mundo, una hazaña bastante poco común que merece ser señalada.

"He atacado como ayer (viernes), pero cuando eres el primero en la carretera te ves penalizado. Generalmente peleamos con el segundo o el tercero, así que llegamos a limitar las diferencias, pero Latvala pasaba séptimo, entonces era imposible", explicó Loeb.

Con los nuevos neumáticos Pirelli más resistentes, limpiar un suelo seco se vuelve una penalización, como Hirvonen pudo comprobar el viernes. Este sábado cayeron algunas gotas de lluvia, pero no fueron suficientes para modificar las condiciones de adherencia.

"No podía ir tan rápido como Jari-Matti hoy, estuvo fantástico", reconoció Hirvonen, "pero puedo asegurar que el domingo intentaré ir a buscar la victoria", añadió.

El otro C4, pilotado por Sordo, no pudo resistir el ataque combinado de los tres Ford de cabeza. El italiano Gigi Galli, al volante de su Ford-Stobart, le arrebató la cuarta plaza al final de la jornada. "Hemos demostrado que tenemos los medios para presionar a Loeb, así que vamos a continuar", se felicitó Malcolm Wilson, el patrón de Ford en rally.

Las otras dos víctimas del día fueron los Subaru Impreza del noruego Petter Solberg, tercero al inicio de la jornada pero décimo a su conclusión, y el australiano Chris Atkinson, sexto a casi tres minutos.

El domingo, el programa de la tercera y última jornada presenta 78 km de tramos cronometrados repartidos en cinco especiales. "Treinta segundos de ventaja, debería ser suficiente", confesó Loeb en el puerto industrial sardo de Olbia.

