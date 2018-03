Jorge Lorenzo, el indestructible hombre de hierro

AFP 17/05/2008 - 20:46

A pesar de dos tobillos gravemente dañados, dos nuevas caídas en los entrenamientos libres y dos salidas de pista en las clasificaciones, en que firmó el 5º mejor tiempo, el español Jorge Lorenzo es optimista de cara al Gran Premio de Francia, el domingo en Le Mans.

Lorenzo, que escolta a su compatriota Dani Pedrosa en la clasificación general del Campeonato del Mundo de MotoGP, parece indestructible. Hace dos semanas en China, una dura caída en los entrenamientos libres parecía condenar al piloto de Yamaha a ser baja para la carrera.

Pero el español apretó los dientes y obtuvo una cuarta plaza inesperada. Su fractura del astrágalo del tobillo derecho y su rotura del ligamento interno del tobillo izquierdo habrían disuadido a más de un piloto de correr en Le Mans. No a Lorenzo, que pidió el visto bueno de los médicos, aunque tiene todavía prohibido poner el pie en el suelo.

Condenado provisionalmente a la silla de ruedas o a las muletas, el mallorquín continúa sin embargo rompiendo cronos en la pista.

No obstante, Lorenzo confesaba el viernes no tener "tanta confianza como normalmente" cuando "entra en las curvas". Cosa comprobada este sábado cuando se fue al suelo antes de afrontar una curva. Evacuado en camilla, el español parecía estar sufriendo.

"¡Está bien!", aseguró inmediatamente su equipo. Veredicto confirmado por el cuerpo médico, y después por el interesado. "Una vez que pasó el susto volví a la pista", explicó.

"No es el fin del mundo", continuó el bicampeón del mundo de 250 cc (2006 y 2007). "Me caí ayer (viernes) y esta mañana, pero en el pasado he vivido situaciones más difíciles. Soy segundo del campeonato y a pesar de los errores, estoy quinto en la parrilla. Estoy contento".

Lorenzo se dice incluso "positivo" y "piensa poder hacerlo mejor", pero lograr terminar la carrera el domingo será toda una proeza en vista de su estado de forma física.

"Mi condición física y mental no es óptima", reconoció el español. "Me duele todo. Después de las entrevistas, voy a dormir tres horas para olvidar...".

Y soñar con el fin de este calvario. Lorenzo, de 21 años, que sin lugar a dudas estará todavía mermado en Italia dentro de dos semanas, podría estar por completo recuperado para el Gran Premio de Cataluña, el 8 de junio en Barcelona.

gf/sdm/age