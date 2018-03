Miles de opositores marchan contra gobierno de Ortega en Nicaragua

AFP 21/06/2008 - 3:14

Miles de nicaragüenses marcharon este viernes en contra del gobierno del presidente izquierdista Daniel Ortega, al que exigieron respeto de los cauces democráticos y acciones para frenar la carestía de la vida que golpea a los más pobres.

"Que se vaya", "Basta ya" gritaban a coro los manifestantes que se congregaron en la Rotonda Rubén Darío, en el sector oeste de Managua, y que según los organizadores estimaron en más de 12.000, pero observadores independientes calculaban en unos 5.000.

La movilización convocada por el disidente Movimiento de Renovación Sandinista (MRS, izquierda), reunió a opositores de distintas tendencias políticas y estratos sociales pese a una intensa lluvia que precedió a la concentración.

La ex guerrillera Dora María Téllez, presidenta del MRS, partido al que el tribunal electoral despojó de personería el 12 de junio, demandó al gobierno el respeto de los espacios democráticos, libertad de expresión, libertad para elegir y ser elegidos.

Téllez, quien mantuvo una huelga de hambre por 12 días, aseguró que con la movilización en las calles iniciarán una nueva etapa de lucha para decirle "basta ya" al gobierno de Ortega, al que calificó de "corrupto".

La líder de la disidencia sandinista acusó a Ortega y su entorno de apropiarse para beneficio personal de los fondos generados por el convenio petrolero con Venezuela, mientras "los pobres de Nicaragua están abandonados a su suerte".

"De qué pobres está hablando Ortega, sí los tiene abandonados", dijo Téllez, tras denunciar al mandatario de repartir créditos y la urea enviada por Venezuela a través de los secretarios políticos del gobernante Frente Sandinista entre sus allegados.

La diputada del MRS Mónica Baltodano aseguró que "no vamos a seguir aceptando decisiones arbitrarias de los poderes de Estado; no aceptamos elecciones que no sean democráticas y nos vamos a movilizar todos los días".

Al MRS, surgido en 1995 de una escisión del Frente Sandinista, le fue retirada su personalidad jurídica por el Consejo Supremo Electoral, lo que le impediría participar en los comicios municipales de noviembre y los nacionales del 2011.

jr/fj