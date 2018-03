Zimbabue.- Mugabe afirma que no existe violencia política en el país y que "sólo Dios" podrá expulsarle del poder

El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, acusó a la oposición encabezada por el Movimiento por el Cambio Democrático (MCD) de mentir sobre la existencia de violencia política en el país, a menos de una semana de la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia, e insistió en aferrarse a su longevo mandato al declarar que "sólo Dios" podrá echarle del cargo que ostenta desde 1980.

Mugabe respondió así a las declaraciones formuladas ayer por el MCD en las que afirmó que al menos 70 de sus partidarios habían perdido la vida y que muchos más habían resultado apaleados durante los preparativos de la segunda ronda de los comicios.

El presidente zimbabuense insistió en que "no se permitirá que un evento como las elecciones" pueda "revertir la soberanía del país", en su discurso efectuado en la ciudad de Bulawayo, y recogido por la cadena británica BBC. "Sólo Dios, que es el que me ha nombrado, podrá expulsarme del poder; ni el MCD, ni los británicos --antigua potencia colonialista sobre Zimbabue--", añadió.De momento, el MCD tiene previsto decidir el lunes si se presenta o no a la segunda vuelta de unos comicios cuya primera ronda ganó con soltura, pero sin alcanzar la mayoría necesaria para certificar su triunfo directo.

Su líder, Morgan Tsganvirai, ha sido detenido en varias ocasiones por las autoridades a lo largo de las dos últimas semanas, y el partido acusa al Gobierno de ejercer tácticas violentas de represión para manipular el voto, algo Mugabe ha desmentido enérgicamente.

"Lo dicen (el MCD) para que luego puedan denunciar que las elecciones no fueron ni libres ni justas. Lo que es una maldita mentira", acusó.