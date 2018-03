Maoístas piden renuncia de Primer ministro en Nepal

AFP 21/06/2008 - 9:33

Los maoístas, primera fuerza política de Nepal, pidieron el sábado la renuncia del Primer ministro, al que acusan de negarse a compartir el poder, tras haber anunciado el viernes que abandonaban el gobierno.

"El Primer ministro, Girija Prasad Koirala, debe renunciar para abrir paso a la formación de un nuevo gobierno", declaró el dirigente maoísta Dinanath Sharma a la AFP.

Desde la abolición de la monarquía hace tres semanas, los maoístas y el partido Congreso nepalés, centrista, no lograron ponerse de acuerdo sobre la designación del futuro presidente del país y del Primer ministro.

Los maoístas, que firmaron un acuerdo de paz en 2006 tras diez años de guerrilla, fueron los grandes vencedores de las elecciones para la formación de una asamblea constituyente al conquistar más del tercio de los 601 escaños.

"Si el Primer ministro no renuncia, el impase del reparto del poder no puede ser resuelto, pero estamos dispuestos a trabajar con todas las partes y no abandonamos el proceso de paz", afirmó el viernes el dirigente maoísta y ex ministro Dev Gurung a la AFP.

Este aseguró igualmente que los ex rebeldes no tenían intención alguna de reanudar la guerra civil que causó por lo menos 13.000 muertos.

