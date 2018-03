Cuatro jugadores de rugby ingleses investigados pueden dejar Nueva Zelanda

AFP 21/06/2008 - 11:52

Los cuatro jugadores de rugby ingleses que son objeto de una investigación preliminar de la policía neozelandesa por un supuesto incidente ocurrido en un hotel de Auckland son libres de abandonar el país, informó la policía el sábado.

Según el diario The New Zealand Herald, una portavoz policial comunicó que no había motivos para detener ni restringir la libertad de moviemientos de los jugadores en cuestión.

Los supuestos hechos, cuya naturaleza no se reveló oficialmente, se remontan a la madrugada del domingo. Según una fuente del equipo inglés citado por la prensa británica, una joven de 18 años mantuvo relaciones sexuales consentidas con un jugador de la selección inglesa en su habitación.

Luego se les unió otro jugador, con el que también mantuvo relaciones, ante otros dos miembros del equipo, que fueron testigos de la escena.

En un primer momento, la policía neozelandesa anunció que estaba investigando las "acusaciones" pronunciadas contra cuatro jugadores ingleses, sin desvelar su contenido.

El equipo de Inglaterra, de gira en Nueva Zelanda, perdió este sábado por segunda vez ante los All Blacks y abandonará el país el domingo.

