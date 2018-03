Trasladan al TPI al serbobosnio Zupljanin, acusado de crímenes de guerra

AFP 21/06/2008 - 12:25

El serbiobosnio Stojan Zupljanin, uno de los últimos cuatro fugitivos buscados por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia por crímenes de guerra, fue trasladado este sábado al TPI, indicó el tribunal.

Stojan Zupljanin, de 56 años, ex responsable de la policía, está acusado por su presunto papel en los crímenes de guerra contra musulmanes y croatas en la guerra de Bosnia (1992-95) y había sido detenido el 11 de junio cerca de Belgrado.

"Stopan Zupljanin fue trasladado hoy al Tribunal, tras escapar a la justicia durante ocho años", indicó el TPI (TPI.MC )en un comunicado. "Es acusado de asesinato, persecución, tortura y deportación de civiles no serbios, así como de la destrucción arbitraria de ciudades y aldeas así como de instituciones religiosas en muchas municipalidades", precisó el tribunal.

Según el acta de acusación, Stojan Zupljanin aseguraba la comandancia de la policía en la región de Krajina, en el noroeste de Bosnia, y dirigía unidades responsables de crímenes de guerra. "Se supone que como miembro del llamado Equipo serbio de crisis, Zupljanin participó en la instalación del plan de limpieza étnica del territorio que sería anexado a un Estado serbio", agregó el tribunal.

"Se afirma que 38 lugares de detención diferentes fueron instalados para los no serbios en una zona específica de Bosnia, donde los detenidos eran golpeados, torturados, sexualmente agredidos, humillados, hostilizados y sometidos a abusos psicológicos".

La acusación comprende más de 40 casos de asesinatos cometidos por unidades que estaban bajo el control de Stojan Zupljanin, incluso la ejecución de varios hombres en el centro de detención de Trnopolje en agosto de 1992.

Stojan Zupljanin formaba parte de los cuatro últimos fugitivos buscados por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, entre ellos el ex jefe político de los Serbios de Bosnia, Radovan Karadzic, y el ex jefe militar, Ratko Mladic, que siguen fugados.