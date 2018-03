McCain predice grandes ataques de milicias en Irak durante comicios en EEUU

AFP 19/07/2008 - 1:19

El candidato republicano a la Casa Blanca, John McCain, predijo este viernes un recrudecimiento de ataques "espectaculares" de los insurgentes en Irak para este otoño boreal, en coincidencia con las elecciones de noviembre.

"Predigo que (los insurgentes) intentarán, con la cercanía de las elecciones presidenciales estadounidenses, hacer ataques espectaculares como todavía son capaces de realizar", dijo McCain en un mitin electoral en Michigan (norte).

"No me sorprenderían atentados suicidas, etc.", agregó el senador de Arizona, afirmando que los insurgentes intentarán "hacer cosas de un modo más espectacular para minar el apoyo al gobierno (iraquí del primer ministro Nouri) al-Maliki".

Poco después, en una reunión para recaudar fondos, McCain afirmó, según los dichos referidos en los medios estadounidenses, que su adversario demócrata Barack Obama estará en Irak "hoy (viernes) o mañana junto con otros senadores".

Obama es esperado el lunes de noche en Jordania, primera etapa de una gira que lo llevará a Israel, Alemania, Francia y Gran Bretaña. El senador de Illinois debería también viajar a Irak y a Afganistán con otros parlamentarios estadounidenses pero, por razones de seguridad, no se han provisto detalles.

Las visitas de funcionarios estadounidenses a Irak nunca son anunciadas por adelantado.

Robert Gibbs, responsable de Comunicación del candidato demócrata, indicó que no tenía comentarios para hacer sobre lo expresado por McCain.

