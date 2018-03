Chávez inicia gira por Europa con Rusia y España como platos fuertes

AFP 19/07/2008 - 13:51

El interés en fomentar una alianza estratégica con Rusia y el deseo de sellar la normalización de las relaciones diplomáticas con España marcarán la gira europea que emprende la próxima semana el presidente venezolano, Hugo Chávez.

El mandatario sudamericano, concentrado en su campaña electoral para los comicios regionales y municipales de noviembre, hará un paréntesis en los asuntos internos y visitará Rusia, Belarús, Portugal y España.

El primer destino de Chávez será Rusia donde el líder venezolano espera a partir del martes "fortalecer la alianza estratégica tanto en lo político, lo económico, lo tecnológico y lo militar" y comenzar una "amistad y relación de confianza política" con el nuevo presidente, Dimitri Medvedev, según fuentes diplomáticas.

En la visita de Chávez se profundizará especialmente la alianza militar y el mandatario latinoamericano supervisará un sistema de tanques de guerra que desea adquirir.

En los últimos dos años Venezuela ha adquirido de Rusia aviones caza Sukhoi, helicópteros artillados y fusiles AK 47.

Según el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Nicolas Maduro, "la nueva doctrina militar antiimperialista de Venezuela exige una Fuerza Armada bien equipada, que garantice la soberanía del país, la defensa del pueblo y la democracia".

Además del aspecto puramente militar, Chávez desea conversar sobre la creación de un Banco estatal ruso-venezolano para afianzar la independencia económica y financiera e invertir en proyectos de desarrollo que beneficien a los pueblos.

El mandatario también tiene previsto viajar a Belarús, país que creará un sistema de defensa aérea para Venezuela en los próximos seis años. La agenda de esta parte de la gira no ha sido detallada por ninguna de las dos partes.

Posteriormente, el presidente venezolano viajará Portugal donde analizará con el primer ministro portugués, José Sócrates, que visitó Caracas en mayo, proyectos de vivienda, infraestructura, comercio y energía.

Chávez también hará una parada muy importante en España antes de regresar a Venezuela, para reunirse con el rey Juan Carlos y el presidente del gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El mandatario venezolano fue invitado por el ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Angel Moratinos, en junio en Caracas, cuando fue abierta "una nueva etapa" en las relaciones bilaterales.

El encuentro entre Chávez y el monarca español, que lo recibirá en su residencia de veraneo en Mallorca (Islas Baleares, este), pretende enterrar la tensión provocada por el ya famoso "¿por qué no te callas?", lanzado por el rey durante la cumbre iberoamericana de Santiago de Chile el pasado noviembre.

Recientemente, el presidente venezolano, quien visiblemente molesto se ha referido en numerosas ocasiones a este altercado, aseguró que había "pasado la página" y quería "restablecer buenas relaciones con España".

"Quiero ir (a España), pero que no me mande callar porque más le voy a hablar (...) El rey ha sido mi amigo y no tengo problemas para seguir siendo su amigo", aseguró Chávez, garantizando que los "intereses de Estado" están por encima de los problemas entre personas.

La visita del mandatario venezolano a España se produce además después de las críticas que Chávez ha dedicado a la ya conocida como Directiva retorno, aprobada por el Parlamento europeo para luchar contra la inmigración ilegal.

El presidente venezolano amenazó con no enviar más petróleo y retirar las inversiones de los países europeos que decidan aplicar esta normativa.

bl/ja