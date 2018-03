Chile.- Grupos de DDHH critican al jefe del Ejército por defender a tres altos mandos militares acusados de asesinato

19/07/2008 - 18:33

Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos criticaron al comandante en jefe del Ejército chileno, el general Oscar Izurieta, por defender la "presunción de inocencia" de tres altos oficiales acusados de secuestro y asesinato, según informa Prensa Latina.

SANTIAGO, 19 (EUROPA PRESS)

El jefe militar se refirió al tema a raíz del procesamiento de un coronel en servicio activo y dos generales retirados por la muerte de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en septiembre de 1987.

El coronel Marco Antonio Bustos, jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército, fue procesado y detenido el jueves, junto a los generales retirados Santiago Sinclair y Hugo Prado.

Bustos formó parte del Batallón de Inteligencia Militar, Sinclair fue vicecomandante en jefe e integrante de la Junta Militar de Augusto Pinochet y Prado fue jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE).

Izurieta explicó que, "por política, yo siempre he dicho que no me pronuncio respecto de las decisiones de los tribunales de justicia", pero luego respondió que "el sometimiento a proceso no significa culpabilidad, tiene derecho a un juicio justo".

Según Izurieta, "un general que es sometido a proceso, por la investidura que tiene, va a presentar inmediatamente su renuncia, pero de un cabo hasta un coronel son ciudadanos, tienen derecho a la presunción de inocencia". Preguntado sobre el coronel Bustos, sostuvo que, al menos mientras no se dicte una sentencia condenatoria en el proceso, se mantendrá en su cargo.

Los tres apelaron pero no podrán salir en libertad bajo fianza hasta que la Corte de Apelaciones apruebe, probablemente el lunes, esas peticiones. Todos ellos son procesados por los secuestros de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, miembros del FPMR.