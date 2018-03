La federación alemana apoya al Werder Bremen para que Diego no vaya a Pekín

AFP 19/07/2008 - 18:29

Los directivos del Werder Bremen, que se niegan a ceder al brasileño Diego para que participe en los Juegos Olímpicos de Pekín en agosto, anunciaron este sábado que se habían asegurado el apoyo de la Federación Alemana (DFB).

"Me entrevisté con el secretario general de la DFB, Wolfgang Niersbach, que me aseguró que la federación responderá a la petición de la Federación Brasileña con la justificación que nosotros hemos utilizado: que no existe ninguna obligación de ceder a los jugadores", explicó Klaus Allofs.

El director deportivo del Werder admitió que el centrocampista brasileño estaba "decepcionado" por la decisión del club.

"Si la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) indica que debemos poner a disposición a los jugadores, aceptaremos la situación", señaló no obstante.

El Werder Bremen no cederá ni a Diego ni al internacional serbio Dusko Tosic para el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos, que se desarrolla del 6 al 23 de agosto. Durante este periodo, el Werder Bremen disputará la primera ronda de la Copa de Alemania y dos partidos del campeonato de Alemania, que arranca el 15 de agosto.

Varios clubes alemanes, entre ellos el Schalke 04, el Hertha Berlín y el ascendido Hoffenheim, han expresado su irritación por la situación de los jugadores preseleccionados para los Juegos Olímpicos de 2008.

Ha sido blanco de sus críticas el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) Jacques Rogge quien, según ellos, habría amenazado con suspender mientras dure el torneo a los jugadores que no hayan sido cedidos por sus clubes.

"Es vergonzoso que alguien que es responsable de los Juegos presione así a los clubes. Eso me enfurece", arremetió Andreas Müller, el entrenador del Schalke 04, que se niega a ceder al brasileño Rafinha.

