"Es duro, ahora espero el contraanálisis", dice Riccò al regresar a Italia

AFP 19/07/2008 - 19:46

El corredor italiano Riccardo Riccò, acusado de dopaje en el Tour de Francia pero que niega haberse dopado, declaró este sábado, a su regreso a Italia, que ahora espera el resultado del contraanálisis.

"Es duro, ahora espero el contraanálisis", declaró a la prensa en Formigina, cerca de Módena, en el norte de Italia.

El corredor fue imputado el viernes por la fiscalía de Foix, en el suroeste de Francia, por "utilización de sustancia clasificada como venenosa por el código de salud pública". Según la fiscalía, Riccò "niega firmemente haber consumido EPO".

"Estaba tocando el cielo con los dedos" y hoy "tengo la moral por los suelos", añadió el ciclista de 24 años, que era una de las estrellas de la carrera.

"Es difícil. Pasé una noche en la cárcel. Es una situación que no le deseo ni siquiera a un perro. Me pasaban muchas cosas por la cabeza y el tiempo no pasaba", contó, explicando que ahora quiere "descansar y pensar" antes de ponerse "en acción" para defenderse el mismo lunes.

Según el fiscal, el ciclista italiano no pudo dar ninguna explicación del hecho de que la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje (AFLD) detectara la presencia de EPO (eritropoyetina) en su orina el 8 de julio tras la contrarreloj de Cholet, la cuarta etapa del Tour 2008.

fmi/em