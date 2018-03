Argentina.- La CGT dice que Marsans no debe cobrar "un peso" por Aerolíneas porque "se robaron todo"

22/08/2008 - 15:47

BUENOS AIRES, 22 (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) El presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, dijo hoy que no se debe pagar "un solo peso" al grupo español de turismo Marsans por la compra de Aerolíneas Argentinas y Austral, al considerar que fueron sus directivos "los que se robaron todo" y "degradaron la aerolínea que era un orgullo para nosotros".

"Aerolíneas Argentinas era un embajador permanente por el mundo a través de sus naves, de las propiedades que tenían en las ciudades más importantes del mundo y estos señores malvendieron todo y encima tienen el tupe de decir que la responsabilidad es de los trabajadores", dijo Moyano a Radio América.

Moyano ratificó que el grupo Marsans debería retirarse "sin cobrar un peso" porque consideró que "si un grupo argentino hace eso en otro país van todos presos". "Y acá se dan el lujo estos señores de habernos robado descaradamente todo y encima nos echan la culpa a nosotros", añadió.

Esta madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto oficial para reestatizar Aerolíneas Argentinas y Austral, privatizadas en la década de los noventa, y ahora resta que sea aprobado por la Cámara de Senadores, algo que podría ocurrir el mes próximo.

"Hoy es un día histórico porque se aprobó por el Congreso de la Nación la recuperación del patrimonio que tanto estaba en el sentimiento de los argentinos", dijo el titular de la central obrera oficialista y dijo que la aerolínea "sigue siendo un sentimiento".

El titular de la CGT encabezó un acto en la tarde de ayer en las puertas del Congreso para apoyar la renacionalización de las empresas, mientras el pleno de la Cámara de Diputados debatía la iniciativa impulsada por la presidenta Cristina Fernández.

Moyano dijo que "a pesar de haber sido vendida, dada y usurpada me parece que recuperarlo lo hace un día histórico y sumamente especial" por la "recuperación del patrimonio". Además, señaló que "no cabe ninguna duda que va a funcionar porque cuando se privatizó era una de las líneas más importantes de la región y del mundo, que generaba superávit no déficit" y dijo que "hoy ya se nota la diferencia".