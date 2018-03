Bolivia.- Evo Morales gana en 95 de las 112 provincias y rompe con la unidad de la "media luna" opositora

22/08/2008 - 16:54

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ganó en 95 de las 112 provincias que tiene el país en el referéndum revocatorio celebrado el pasado 10 de agosto, rompiendo así con la supuesta hegemonía y unidad de la "media luna" opositora en los departamentos de Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba.

LA PAZ, 22 (EUROPA PRESS)

De acuerdo a los últimos datos emitidos por la Corte Nacional Electoral (CNE), con el 99,75 por ciento de las mesas escrutadas, el presidente Morales ganó en 95 de las 112 provincias del territorio nacional, ya que la opción del 'No' a la continuidad de su mandato se impuso en sólo 17.

Con el 99,75 por ciento de las mesas computadas, de 3.120.724 votos válidos, un total de 2.103.732 (lo que representa el 67,41 por ciento) de ciudadanos votaron por la opción del 'Sí' a la continuidad del Jefe de Estado, nientras que un total de 1.016.992 (32,59 por ciento) votaron por el 'No'.

Los resultados demuestran que Morales no perdió en ninguna de las provincias de los departamentos de La Paz, Potosí, Oruro y Cochabamba. En Chuquisaca fue ratificado en nueve de 10 provincias, en Tarija en cinco de seis, en Pando en tres de cinco, en Beni en tres de seis y en siete de las 15 provincias de Santa Cruz.

Según el Gobierno, el "aplastante" triunfo del presidente Morales desmiente los resultados difundidos por los medios de comunicación privados afines a los prefectos, cívicos y políticos de la oposición, quienes publicaron datos que aseguraban que Morales había sido revocado en "seis de los nueve departamentos de Bolivia".

Los prefectos de oposición agrupados en el autodenominado Consejo Nacional Democrático únicamente ganaron en las ciudades capitales como Sucre (Chuquisaca), Trinidad (Beni), Tarija y Cobija (Pando). En el departamento de Tarija no fue revocado porque la votación por el No no superó el 53,7 por ciento.

Santa Cruz es el único departamento donde Morales perdió en el número de provincias. Ganó en seis, pero en ocho fue revocado. No obstante, en la votación general superó el 43 por ciento de votos. En Chuquisaca sólo perdió en la provincia de Oropeza, con el 63.48 por ciento de los votos.