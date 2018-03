Un error de Jamaica permite a Rusia ganar oro en relevos 4x100 femeninos

AFP 22/08/2008 - 17:10

Rusia se adjudicó la medalla de oro en la final de 4x100 metros femeninos, en la que el equipo favorito, Jamaica, no pudo terminar por un error en el segundo pase del testigo, este viernes en el Estadio Olímpico de Pekín.

Las rusas, que habían logrado la plata en Atenas hace cuatro años, se impusieron esta vez con un tiempo de 42.31 segundos.

"Hubiéramos estado muy contentas con la medalla de plata, pero con el oro mucho más", afirmó Aleksandra Fedoriva, que celebró con mucha emoción el título junto a Evgeniya Polyakova, Yulia Gushchina y Yuliya Chermoshanskaya.

El cuarteto de Bélgica, tercero en el Mundial del año pasado, se quedó con la plata (42.54), mientras que Nigeria se colgó el bronce (43.04), 16 años después de haber logrado el mismo metal en los Juegos de Barcelona-92.

"Ganar la plata es maravilloso. Nadie podría creerlo porque Estados Unidos y Jamaica usualmente están muy por delante", dijo la belga Kim Gevaert, sorprendida ella misma del resultado.

Las jamaicanas parecían encaminadas hacia un pleno en la velocidad después de las victorias de Shelly Ann Fraser en 100 metros y de Veronica Campbell-Brown en 200, hasta que llegó el desastre.

"Hemos tenido un gran éxito este año, por lo que no nos vamos a quejar y amargar. Hemos tenido unos geniales Juegos, estamos encantadas de cuán lejos podemos ir", comentó Campbell-Brown.

Fraser, la primera en correr, puso a Jamaica al mando de la prueba, y la subcampeona olímpica de la distancia, Sheron Simpson, aumentó la ventaja.

Pero Stewart, medallista de bronce en 100 metros, salió antes de tiempo y aunque estiró la mano para tratar de alcanzar el testigo, no pudo agarrarlo.

"Hice lo que se suponía que debía hacer, pero no salió. No voy a mirar la carrera como una decepción. Dimos lo mejor pero no funcionó. Tal vez el destino quería que Rusia gane la medalla de oro", comentó Stewart.

Campbell-Brown, campeona mundial de 100 m y olímpica de 200 m, ya sólo pudo imaginar cómo hubieran sido sus últimos 100 metros cuando las rusas se hicieron con el liderato y Yulia Chemoshanskaya cruzó la meta en el primer lugar.

Aunque las jamaicanas fallaron en la final, impresionaron a la hora de alcanzarla. Su principal rival, Estados Unidos, había sido eliminado en las series de clasificación.

El equipo de relevos estadounidense dejó caer el testigo en el último pase y se quedó fuera de la final, apenas unos minutos después de que el equipo masculino fuera eliminado por la misma razón.

