"Hasta el último salto no pensé que era oro", dice Maurren Maggi

La brasileña Maurren Higa Maggi estaba feliz este viernes tras convertirse en campeona olímpica de salto de longitud en los Juegos Olímpicos de Pekín-2008, siendo la primera mujer de su país que lo consigue en atletismo, aunque hasta el último salto no pensaba haberlo logrado.

"Es el día más feliz de mi vida", dijo Maggi, que conquistó la primera medalla de atletismo de Brasil desde hace 24 años, cuando Joaquim Cruz se impuso en los 800 metros en Los Angeles-1984.

La brasileña, de 32 años, ganó el oro con un mejor salto de 7,04 metros que logró en su primer intento, superando a Tatyana Lebedeva. La rusa hizo enmudecer a todo el Estadio Nacional, el famoso Nido de Pájaro, cuando voló en su último salto hasta quedarse a sólo un centímetro de la brasileña.

Maggi daba así la sorpresa al despojar a la rusa, quien ganó la medalla de plata en triple salto en Pekín, de su corona olímpica lograda en Atenas-2004.

La brasileña "ha tenido la fuerza y la suerte de su parte hoy. El oro olímpico es la máxima distinción que busca un atleta y Maggi se lo merece", afirmó Lebedeva.

Tercera fue la nigeriana Blessing Okagbare, que competía en la final en lugar de la ucraniana Lyudmila Blonska, excluida por dopaje, con un salto de 6.91 metros.

"Yo no pensaba que fuera a llegar la medalla, no vine (a Pekín) pensando en medalla", afirmó en rueda de prensa la nueva campeona olímpica brasileña, que ve premiado su tesón tras volver a las pistas después de dos años de suspensión por dopaje.

"Cuando me ocurrió el caso de dopaje fue la fatalidad, por una pomada que me puse porque... la verdad es que me gusta el maquillaje, los salones de belleza, pero consiguieron sacarme de las pistas", explicó la nueva campeona olímpica.

Maggie había sido suspendida durante dos años, entre 2003 y 2005, después que diera positivo por un esteroide-anabolizante, el clostebol, que ella alegó ignoraba que estaba en un pomada que utilizó.

"Después de dos o tres años y medio, me dí cuenta que lo que realmente me llenaba de verdad era el atletismo. Volví y fui haciendo las cosas paso a paso, pero no pensaba que fuera a llegar a medalla olímpica", dijo la brasileña.

Desde que tenía 16 años, su entrenador es Nelio Muora, el mismo que adiestra al también campeón olímpico de salto de longitud, el panameño Irving Saladino.

"Hoy soy uno de los hombres más afortunados del mundo", decía Muora, tras ver a sus dos pupilos subir a lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos de Pekín.

Tras su vuelta a las pistas, Maggie quedó séptima en el Mundial-2007 y continuó su carrera hasta meterse en el olimpo de los deportistas este viernes.

"Ahora veo que todo lo que he pasado en mi vida, todo ha valido la pena", afirmó esta madre de una niña de tres años, Sofía, cuyo recuerdo le hizo saltar las lágrimas.

"Tengo muchas ganas de verla, de darle un gran abrazo, me gustaría que estuviera aquí conmigo", dijo la brasileña, cuyo triunfo contó con un espectador de excepción en la grada, el legendario Pelé.

Maggi le agredeció su apoyo dirigiéndole una reverencia con la bandera de Brasil al pasar frente a él.

"Me estaba emocionando con la entrega de la medalla. Además, creo que cualquier medalla de oro merece ser celebrada. Estaba expresando mi felicidad", contó la atleta, que, en realidad, venía a Pekín "con la vista puesta en Londres-2012".

"Yo ya vine pensando en Londres, yo no buscaba medallas, sólo quería hacerme más fuerte para seguir con mi batalla" y seguir mejorando, reveló.

"Siempre espero hacer cosas buenas, cuando me ocurrió la fatalidad del dopaje, siempre esperé que las cosas mejoraran. Están ya mejorando y sólo quiero disfrutar de mi vida", concluyó.

