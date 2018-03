Clay, campeón de decatlón, ya piensa en hacer historia en 2012

AFP 22/08/2008 - 18:22

El estadounidense Brian Clay luchó hasta la extenuación este viernes para hacerse con la medalla de oro en la prueba de decatlón de los Juegos Olímpicos de Pekín, antes de empezar a pensar en hacer historia buscando su tercera medalla en Londres en 2012.

"Estaba exhausto. Seguir adelante y no derrumbarme fue muy duro", decía Clay, que se impuso al cabo de las diez pruebas superando al bielorruso Andrei Krauchanka, plata, y al cubano Leonel Suárez, que se colgó el bronce.

"No puedo expresar lo feliz que me siento por haber logrado algo por lo que he estado trabajando tanto tiempo. Es un sueño hecho realidad", añadía Clay, subcampeón olímpico en Atenas-2004 y campeón del mundo de 2005, que se impuso con 8.791 puntos frente a los 8.551 de Krauchanka.

En toda la historia olímpica, nadie ha logrado ganar tres metales en decatlón. Sólo el británico Daley Thompson y el estadounidense Bob Mathias sumaron dos oros. Pero Clay, de 28 años, tiene ya la mente puesta en subirse de nuevo al podio dentro de cuatro años.

"Este es el comienzo de algo bueno y, si el cuerpo aguanta, espero ser capaz de repetirlo en 2012", decía. "Creo que nadie ha ganado tres medallas en los Juegos Olímpicos. Puede que ése sea otro objetivo".

Clay, que ahora ostenta el título de 'mejor atleta del mundo', se colocó en cabeza por sólo 88 puntos tras las cinco primeras pruebas disputadas el jueves: 100 metros, salto de longitud, lanzamiento de peso, salto de altura y 400 metros.

Pero el viernes tomó rápidamente el mando a pesar de haber dormido tan sólo cuatro horas. Fue segundo en los 110 metros vallas, en el lanzamiento de disco tenía 950 puntos de ventaja y con sus 5 metros en salto con pértiga mantuvo su ventaja.

Las cosas se complicaron tras el lanzamiento de jabalina (316 puntos), pero en los 1.500 metros sentenció su victoria a pesar de terminar último. El colombiano Suárez se había puesto en cabeza pero Krauchenka ganó la carrera en un tiempo de 4:27.47 para arrebatarle la plata.

El checo Roman Sebrle, vigente campeón mundial y olímpico, terminó en la sexta posición. En la primera jornada, habían abandonado el estadounidense Tom Pappas, campeón del mundo de 2003, y el kazajo Dmitri Karpov, bronce en Atenas-2004.

