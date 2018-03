Una de cal y otra de arena para México en clavados

22/08/2008

El clavadista mexicano Rommel Pacheco avanzó este viernes a las semifinales de plataforma individual de 10 metros, mientras su joven compatriota Germán Sánchez, que acabó en 22º lugar la primera ronda, se despidió así de los Juegos Olímpicos de Pekín-2008.

"Hoy disfruté de la competición. Me sentí emocionado y motivado para hacer el máximo", decía Pacheco, que finalizó noveno con 465.45 puntos en una ronda que dominó con 539.80 Zhou Luxin, camino de completar el pleno de ocho que busca China en las pruebas de clavados de sus Juegos.

En cambio, Germán Sánchez finalizó muy retrasado y no estará en la semifinal ni en la final del sábado. "A veces en clavados todo va bien y a veces no", lamentaba. "Empecé bien pero luego las cosas se torcieron. No estoy satisfecho con mi resultado pero seguiré entrenando", decía.

Pero, tras disputar sus primeros Juegos Olímpicos con tan sólo 16 años, el clavadista de Jalisco tiene mucho tiempo por delante para progresar. "Iré a los próximos Juegos Olímpicos y confío en estar entre los primeros e incluso en ganar una medalla", decía sin perder el buen ánimo.

Ahora las esperanzas mexicanas estarán puestas en Rommel Pacheco, que intentará dar otra medalla en clavados a su país tras la que lograron en sincronizados Paola Espinosa y Tatiana Ortiz, que sin embargo en plataforma individual se quedaron en puertas del podio, terminando cuarta y quinta.

El Cubo de Agua será escenario de las semifinales a partir de las 02h00 GMT, mientras que la final no se disputará hasta las 12h00 GMT.

