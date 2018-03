Acuerdo India-EEUU: sin consenso en Grupo de Suministradores Nucleares

El Grupo de Suministradores Nucleares (NSG), que controla la exportación y venta de tecnologías nucleares en el mundo, no alcanzó un consenso el viernes sobre el arbitraje de un régimen de favor a India para validar el acuerdo nuclear entre Washington y Nueva Delhi.

Los 45 miembros de la organización señalaron al término de una reunión que "los gobiernos participantes intercambiaron sus puntos de vista de forma constructiva y acordaron encontrarse de nuevo próximamente para seguir sus deliberaciones".

La reunión empezó el jueves en la misión permanente de Japón de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) en Viena.

India, que no ha firmado el Tratado de No-Proliferación (TNP), no puede recibir ni materiales ni tecnologías nucleares extranjeras ya que las reglas del NSG prohíben todo comercio con Estados no firmantes.

Tras la luz verde de la AIEA en julio al acuerdo entre India y Estados Unidos, es indispensable el consentimiento del NSG para que el Congreso estadounidense ratifique ese acuerdo, firmado en 2005, antes de finales de año y el fin del mandato del presidente George W. Bush.

Según algunos diplomáticos, varios países en el seno del NSG quieren imponer condiciones antes de que la organización de su consentimiento.

Para algunos expertos, el acuerdo entre Estados Unidos e India mina los esfuerzos de luchar contra la proliferación. India desarrolló un programa militar a escondidas y realizó su primer ensayo nuclear en 1974.

