Sector empresarial pide a UE mayor atención comercial a Centroamérica

AFP 22/08/2008 - 19:34

El sector empresarial de Centroamérica demandó a la Unión Europea (UE) mayor atención comercial a la región, en el marco de una reunión de equipos técnicos del área para coordinar una posición conjunta en las negociaciones de un acuerdo de asociación entre los dos bloques.

La demanda surge porque "todavía hay intereses estratégicos de la región que siguen sin ser atendidos por los negociadores europeos", afirma un comunicado de los empresarios regionales, que se reunieron con los técnicos en la capital guatemalteca.

"Mientras Centroamérica continúa ampliando su oferta a la contraparte europea, que ya supera el 80% de los productos de la lista arancelaria, la UE aún no ha garantizado el mantenimiento de la totalidad de los beneficios derivados del Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP Plus)", afirma.

Asimismo, alegan, el Istmo ha mostrado flexibilidad en el diálogo político y la cooperación, los otros dos pilares del Acuerdo de Asociación (AA), asegura.

"El sector empresarial solicita a los negociadores jefes centroamericanos que cualquier avance en el pilar político esté condicionado a que la UE atienda los intereses comerciales centroamericanos, que no se conceda más acceso a las mercancías europeas en tanto no se garanticen los beneficios arancelarios del Sistema General de Preferencias Plus (ampliado)", afirma.

Este mecanismo ofrece un programa más amplio para 7.200 rubros de bienes de la región, sobre un total cercano a 9.000 que ya entran a la UE.

Asimismo, demandan que "los productos de interés exportador actual y potencial disfruten de acceso inmediato al mercado europeo".

Recomendaron que el Comité Consultivo de la Integración Económica Centroamericana (CCIE), como órgano representativo del sector empresarial organizado de la región, sea el ente de consulta de los órganos e instituciones del AA en los temas relacionados con el pilar comercial, y también de aquellos temas políticos y de cooperación vinculados a lo económico.

Exigieron además que antes de la V ronda de las negociaciones, a realizarse en octubre en Guatemala, los negociadores tengan una "respuesta a la solicitud, para que los empresarios sigamos contribuyendo eficazmente al esfuerzo de la negociación", indicó el empresario azucarero guatemalteco Armando Boesche.

