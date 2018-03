Accidente en Madrid: familias se impacientan y quieren organizarse

AFP 22/08/2008 - 21:03

Los familiares de los 153 muertos en el accidente de avión en el aeropuerto de Madrid el miércoles se impacientan al no recibir explicaciones sobre lo sucedido, explicó este viernes la francesa Magali Baton, madre de un niño fallecido.

En el hotel cercano al aeropuerto donde se alojan los allegados de las víctimas que no viven en Madrid "está aumentando el tono, van a llegar a las manos", declaró a la AFP por teléfono Magali, cuyo hijo Ethan, de 4 años, y ex marido murieron en el accidente.

"La gente quiere que se designen los culpables, pero los responsables no dicen gran cosa porque no saben mucho", relató. En la sala donde se reúnen las familias, había quien "gritaba" e incluso algunos "se pegaban" este viernes, añadió.

Los familiares de las víctimas se reunieron este viernes por la mañana con la vicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega y por la tarde lo hacían con responsables de la compañía del avión siniestrado, Spanair.

A última hora del día decidirán si crean una asociación de víctimas.

Magali dijo que no necesita saber quién es el culpable "para hacer el duelo": "No me devolverá a Ethan".

El miércoles un avión se estrelló durante el despegue en el aeropuerto de Madrid por causas aún desconocidas con 172 personas a bordo: murieron 153 y 19 están heridas.

Desde entonces, las familias de las víctimas viajaron a Madrid para identificar los cuerpos y trasladarlos a sus lugares de origen. Magali Baton llegó el jueves por la mañana y espera que confirmen la identidad de su hijo. "Tengo la suerte de que me acompañan amigos", comentó.

"Hay una organización muy buena, con muchísimos voluntarios y psicólogos. El verdadero escollo es que las informaciones llegan con dificultad", comentó. "Creo que no pueden con todo".

Ella misma está confusa, pero no deja de recordar que "Ethan vivió cuatro años y ha sido super feliz".

