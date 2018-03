Alonso desmiente estar negociando sobre el futuro con Honda u otro equipo

El dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 (2005 y 2006), Fernando Alonso, desmintió que esté en negociaciones con Honda u otro equipo de cara al futuro.

El piloto, de 27 años, firmó el segundo mejor tiempo este viernes en los primeros ensayos libres del Gran Premio de Europa, que se disputa en Valencia. En la actual temporada, con Renault, el asturiano está lejos de poder luchar por el título, como ocurrió en años anteriores.

En las últimas semanas se ha especulado con el interés de Honda por contratarle, como posible sustituto del veterano brasileño Rubens Barrichello o del británico Jenson Button.

"No está pasando nada. No estoy pensando en el próximo año ahora y no lo haré hasta el final de la temporada. No estoy hablando con nadie, en absoluto. Estoy totalmente centrado en el campeonato de este año y no estoy preocupado por el próximo año", declaró Alonso.

El responsable de la escudería francesa, Flavio Briatore, apuntó que están trabajando para mejorar el monoplaza y dar a Alonso "un coche ganador", después de los problemas vividos hasta el momento.

Barrichello señaló que cree que existen conversaciones con Alonso y mostró su deseo de poder seguir en su actual equipo. Por su parte, Button apuntó que no está preocupado y que Alonso es un piloto con gran experiencia en buenos equipos.

Tras su buena actuación del viernes en Valencia, Alonso intentará lograr una buena posición en las clasificaciones del sábado, antes de disputar el domingo la carrera en un circuito urbano en la ciudad española.

