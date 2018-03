Leipheimer ganó contrarreloj y Contador acaricia victoria final

AFP 20/09/2008 - 17:58

El estadounidense Levi Leipheimer (Astana) ganó este sábado la 20ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, una contrarreloj de 17,1 km disputada entre la Granja de San Ildefonso y el alto de Navacerrada (centro), mientras el español Alberto Contador sigue líder.

Contador, que fue segundo en la etapa, se aseguró prácticamente la victoria en la ronda española, que finaliza el domingo con una pequeña etapa de 102 km entre San Sebastián de los Reyes y Madrid.

El ciclista español, compañero de equipo de Leipheimer, quedó a 31 segundos del estadounidense, que hizo un tiempo de 33 minutos y 6 segundos.

En tercera posición, llegó el español Alejandro Valverde (Caisse D'Epargne) también a 31 segundos del ganador de la etapa.

"Leipheimer ha estado fortísimo. Es justo ganador de la contrarreloj. A mí me sabe mejor el triunfo final sabiendo que Lepheimer ha ganado esta contrarreloj y la otra (disputada en Ciudad Real el 3 de septiembre en la quinta etapa)", afirmó Contador tras la etapa.

"Quería mantener el liderato, no ganar la etapa", añadió el ciclista español.

El ciclista madrileño, ganador del último Giro de Italia y del Tour de Francia del año pasado, está a un paso de convertirse en el quinto ciclista en lograr la victoria en las tres grandes pruebas ciclistas por etapas tras Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi y Bernard Hinault.

"Quiero disfrutar de la victoria y luego descansar. No he querido pensar en esto (triplete Tour, Giro, Vuelta) para no tener más presión", afirmó.

Contador es primero en la general con 46 segundos de ventaja sobre Leipheimer, mientras que el tercero es Carlos Sastre, quien fue cuarto en la etapa de este sábado.

str-sgi-gr/psr