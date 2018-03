La OTAN reafirma su solidaridad con Georgia y rechaza acusaciones de Moscú

AFP 20/09/2008 - 18:03

La Organización del Tratado del Atlántico Norte reiteró el viernes su "total solidaridad" con Georgia y negó haber sido la causante del conflicto entre este país y Rusia, como le acusa el Kremlin, tras una reunión en Londres de los ministros de Defensa de los 26 países de la OTAN.

La Alianza se "solidariza totalmente con Georgia y con el pueblo de Georgia", afirmó su secretario general, Jaap de Hoop Scheffer, al cabo del primer encuentro entre ministros de Defensa desde la crisis ruso-georgiana que estalló el 7 de agosto.

Las nuevas declaraciones de solidaridad de la OTAN con Georgia se produjeron después de que Rusia acusara el viernes a la Alianza Atlántica de haber provocado la crisis con Georgia, lo que fue rechazado por el portavoz de la organización. "Lo que puedo afirmar es que no es una provocación expresar nuestra solidaridad con Georgia", afirmó a la AFP el portavoz de la Alianza Atlántica, después de que el presidente ruso, Dimitri Medvedev, afirmara que la culpable del conflicto entre Rusia y Georgia fue la OTAN.

"¿Qué decidió la OTAN? ¿Qué garantizó? No hizo más que provocar el conflicto, eso es todo", afirmó Medvedev aludiendo al enfrentamiento entre Rusia y Georgia por la región separatista georgiana prorrusa de Osetia del Sur. "Nos empujan detrás de una cortina de hierro. Quisiera subrayar que esa no es nuestra vía. No tiene ningún sentido para nosotros regresar al pasado", agregó el mandatario ruso.

La reunión de ministros, que debutó el jueves con una "cena de trabajo", debía estar consagrada inicialmente a una reflexión sobre la modernización de las estructuras militares de la OTAN y sus equipamientos, pero el orden del día cambió tras la crisis en Georgia, y fue reemplazado por las consecuencias militares del nuevo clima de confrontación con Moscú. Durante el encuentro de dos días, Scheffer informó a los ministros de la visita del Consejo del Atlántico Norte (que reúne a los embajadores de los 26 aliados) que encabezó el lunes y martes a Tiflis.

Por su parte, el primer ministro británico, Gordon Brown, reiteró el viernes su "apoyo total" a Georgia tras una entrevista con su homólogo georgiano, Lado Gurguenidzé, en Londres. "Pudimos decirle que apoyamos totalmente la integridad territorial de Georgia", declaró Brown en un breve encuentro con la prensa tras la entrevista en Downing Street. "Daremos a Georgia un apoyo financiero y económico, y llamamos a los otros países a hacer lo propio", agregó Brown.

La víspera, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), uno de los centros de reflexión más importantes del mundo, llamó a Occidente a hacer "una pausa" y "repensar" su política de ampliación, subrayando que la decisión de Georgia de invadir el mes pasado la región separatista de Osetia del Sur había sido "irresponsable". El responsable del IISS, John Chipman, advirtió a la Alianza Atlántica de que una política de confrontación con Rusia y de expansión sería en estos momentos un error estratégico, y urgió a la OTAN a que "no transforme su política de expansión en un juego de ruleta rusa" con Moscú.